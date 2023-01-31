https://sputniknews.com.tr/20230131/kayak-merkezlerinde-kar-kalinligi-en-fazla-nemrutta-olculdu-1066409387.html

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Nemrut'ta ölçüldü

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Nemrut'ta ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Nemrut'ta kaydedildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T19:55+0300

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türkiye

kar

kar yağışı

kayak merkezi

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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 75 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Nemrut'ta 75, Davraz'da 72, Kartalkaya'da 50, Saklıkent'te 47, Palandöken, Uludağ ve Murat Dağı'nda 46, Erciyes'te 42, Hakkari'de 41, Denizli'de 40, Sarıkamış'ta 35, Bozdağ'da 30, Abalı'da 21, Yedikuyular ve Ovacık'ta 20, Konaklı'da 19, Yıldızdağı, Ergan, Çambaşı ve Kümbet'te 15, Kop Dağı, Yalnızçam ve Akdağ'da 13, Keltepe ve Hesarek'te 12, Elmadağ, Mersivan ve Kartepe'de 8, Zigana'da 7, Ilgaz'da 6 ve Yıldıztepe'de 5 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

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kar, kar yağışı, kayak merkezi