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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Nemrut'ta ölçüldü
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Nemrut'ta ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Nemrut'ta kaydedildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T19:55+0300
2023-01-31T19:55+0300
türkiye
kar
kar yağışı
kayak merkezi
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 75 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Nemrut'ta 75, Davraz'da 72, Kartalkaya'da 50, Saklıkent'te 47, Palandöken, Uludağ ve Murat Dağı'nda 46, Erciyes'te 42, Hakkari'de 41, Denizli'de 40, Sarıkamış'ta 35, Bozdağ'da 30, Abalı'da 21, Yedikuyular ve Ovacık'ta 20, Konaklı'da 19, Yıldızdağı, Ergan, Çambaşı ve Kümbet'te 15, Kop Dağı, Yalnızçam ve Akdağ'da 13, Keltepe ve Hesarek'te 12, Elmadağ, Mersivan ve Kartepe'de 8, Zigana'da 7, Ilgaz'da 6 ve Yıldıztepe'de 5 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
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kar, kar yağışı, kayak merkezi
kar, kar yağışı, kayak merkezi

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Nemrut'ta ölçüldü

19:55 31.01.2023
© DHAKocaeli Kartepe Kayak Merkezi
Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© DHA
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Nemrut'ta kaydedildi.
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 75 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Nemrut'ta 75, Davraz'da 72, Kartalkaya'da 50, Saklıkent'te 47, Palandöken, Uludağ ve Murat Dağı'nda 46, Erciyes'te 42, Hakkari'de 41, Denizli'de 40, Sarıkamış'ta 35, Bozdağ'da 30, Abalı'da 21, Yedikuyular ve Ovacık'ta 20, Konaklı'da 19, Yıldızdağı, Ergan, Çambaşı ve Kümbet'te 15, Kop Dağı, Yalnızçam ve Akdağ'da 13, Keltepe ve Hesarek'te 12, Elmadağ, Mersivan ve Kartepe'de 8, Zigana'da 7, Ilgaz'da 6 ve Yıldıztepe'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

01.2.2023

En düşük

En yüksek

Davraz

HKY

-9

-6

Saklıkent

R

-8

-3

Uludağ

KY

-9

-6

Palandöken

KY

-11

-6

Murat Dağı

KY

-9

-6

Denizli

HKY

-11

-5

Erciyes

HKY

-11

-6

Sarıkamış

KY

-16

-5

Kartalkaya

KY

-11

-9

Çambaşı

KY

-6

-3

Ilgaz

KY

-10

-7

Kartepe

KKY

-5

-3

Hakkari

KY

-8

-5

Yıldız Tepe

KY

-7

-5

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