Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Nemrut'ta ölçüldü
© DHAKocaeli Kartepe Kayak Merkezi
© DHA
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Nemrut'ta kaydedildi.
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 75 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Nemrut'ta 75, Davraz'da 72, Kartalkaya'da 50, Saklıkent'te 47, Palandöken, Uludağ ve Murat Dağı'nda 46, Erciyes'te 42, Hakkari'de 41, Denizli'de 40, Sarıkamış'ta 35, Bozdağ'da 30, Abalı'da 21, Yedikuyular ve Ovacık'ta 20, Konaklı'da 19, Yıldızdağı, Ergan, Çambaşı ve Kümbet'te 15, Kop Dağı, Yalnızçam ve Akdağ'da 13, Keltepe ve Hesarek'te 12, Elmadağ, Mersivan ve Kartepe'de 8, Zigana'da 7, Ilgaz'da 6 ve Yıldıztepe'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
01.2.2023
En düşük
En yüksek
Davraz
HKY
-9
-6
Saklıkent
R
-8
-3
Uludağ
KY
-9
-6
Palandöken
KY
-11
-6
Murat Dağı
KY
-9
-6
Denizli
HKY
-11
-5
Erciyes
HKY
-11
-6
Sarıkamış
KY
-16
-5
Kartalkaya
KY
-11
-9
Çambaşı
KY
-6
-3
Ilgaz
KY
-10
-7
Kartepe
KKY
-5
-3
Hakkari
KY
-8
-5
Yıldız Tepe
KY
-7
-5