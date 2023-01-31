https://sputniknews.com.tr/20230131/istanbulda-112ye-yapilan-ihbarlarin-yuzde-68i-asilsiz-cikti-1066384788.html

İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yüzde 68'i asılsız çıktı

İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yüzde 68'i asılsız çıktı

İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2022 yılında ulaşan 17 milyon 353 bin 424 çağrının yüzde 68.12'sini asılsız ihbarlar oluşturdu. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T11:56+0300

2023-01-31T11:56+0300

2023-01-31T12:00+0300

istanbul

112 acil çağrı merkezi

yaşam

asılsız ihbar

deneme

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112İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2022 yılında çağrı merkezine 17 milyon 353 bin 424 çağrı ulaştı. Bunlardan 5 milyon 531 bin 423'ü vakaya dönüştü, vakaya dönüşmeyen çağrı sayısı 11 milyon 822 bin 1 oldu. Aramaların yüzde 31.88’i vakaya dönüşürken, yüzde 68.12'si asılsız çıktı.İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin, 2022'de acil çağrı merkezlerinin hayli yoğun çalıştığını belirtti.112 Acil Çağrı Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı çatısı altında 7 kurumun görev yaptığını ifade eden Emin, ihbarlar doğrultusunda gerekmesi halinde bir veya birden fazla kurumun koordinesinin sağlanabildiğini kaydetti.‘Acil durumlar dışında çeşitli nedenlerle arıyorlar’Çağrıların büyük bir bölümünün asılsız ihbarlardan oluştuğunun altını çizen Feyza Emin, şöyle konuştu:Çağrı merkezinde 1500 personelin görev yaptığını ifade eden Emin, 24 saat esasına göre kesintisiz olarak vatandaşa hizmet verildiğini belirtti.‘Saniyeler bile önem arz ediyor’Asılsız aramalar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz meşgul edildiğini dile getiren Feyza Emin, bu durumun saniyelerin bile önem arz ettiği durumlarda gecikmelere neden olabildiğini anlattı. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağıran Emin, "Biraz sağduyu gerekiyor. Çünkü bu, vatandaşın can ve mal kaybına yol açıyor. Birkaç saniyede belki ambulans, emniyet oraya yetişememiş durumda oluyor. Yani saniyelerle boğuşuluyor" diye konuştu.Feyza Emin, asılsız çağrıların yüksek olması nedeniyle çağrı alan personelin motivesinin düşmemesi için İçişleri Bakanlığı birlikteliğiyle zaman zaman çeşitli eğitimlerin verildiğini vurguladı. Gereksiz çağrıların ek bir iş yükü oluşturduğunu aktaran Emin, vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için kullanılan sistemlerin de düzenli olarak güncellendiğini anlattı.Vatandaşların 112'yi acil durumlar için araması gerektiğini vurgulayan Feyza Emin, "Lütfen olur olmaz gereksiz bilgi danışma gibi şeylerde veya hattı çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu deneme amaçlı aramasınlar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221226/izmir-112-acil-cagri-merkezi-muduru-son-donemde-eyt-ile-ilgili-cagrilar-aliyoruz-1065031374.html

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istanbul, 112 acil çağrı merkezi, asılsız ihbar, deneme