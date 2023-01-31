https://sputniknews.com.tr/20230131/hayko-cepkinden-cuneyt-ozdemire-hadi-be-oradan-sizin-gibi-insanlar-falan-cumleye-bak-1066404570.html
Hayko Cepkin'den Cüneyt Özdemir'e: Hadi be oradan 'sizin gibi insanlar' falan cümleye bak
Hayko Cepkin'den Cüneyt Özdemir'e: Hadi be oradan 'sizin gibi insanlar' falan cümleye bak
Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından Cüneyt Özdemir'i etiketleyerek "Hadi be oradan 'sizin gibi insanlar' falan cümleye bak" dedi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T16:55+0300
2023-01-31T16:55+0300
2023-01-31T16:58+0300
türkiye
hayko cepkin
cüneyt özdemir
sanatçı
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Sanatçı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından kendisine yönelik "Hayko bey bizim yayına da bekleriz… Sizin gibi insanlar bizim zenginliğimizdir. Ne kadar çok farklı kanal olursa o kadar iyi ayrıca.." ifadelerini kullanan gazeteci Cüneyt Özdemir'e yanıt verdi.Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221019/cuneyt-ozdemirden-genis-katilimli-anket-putin-ile-hangi-ismin-masaya-oturmasi-icin-oy-verirdiniz-1062488339.html
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hayko cepkin, cüneyt özdemir, sanatçı
hayko cepkin, cüneyt özdemir, sanatçı
Hayko Cepkin'den Cüneyt Özdemir'e: Hadi be oradan 'sizin gibi insanlar' falan cümleye bak
16:55 31.01.2023 (güncellendi: 16:58 31.01.2023) Abone ol
Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından Cüneyt Özdemir'i etiketleyerek "Hadi be oradan 'sizin gibi insanlar' falan cümleye bak" dedi.
Sanatçı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından kendisine yönelik "Hayko bey bizim yayına da bekleriz… Sizin gibi insanlar bizim zenginliğimizdir. Ne kadar çok farklı kanal olursa o kadar iyi ayrıca.." ifadelerini kullanan gazeteci Cüneyt Özdemir'e yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
"Yaaaaa hadi be ordan sen de hahahahahah 'sizin gibi insanlar' a karşı 'bizim gibi insanların' falan cümleye bak. ben buna çakma nezaketli maval okuma derim. Ömrüm bu cümlelerle uğraşmakla geçti. Bende işlemez"