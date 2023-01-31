https://sputniknews.com.tr/20230131/hayko-cepkinden-cuneyt-ozdemire-hadi-be-oradan-sizin-gibi-insanlar-falan-cumleye-bak-1066404570.html

Hayko Cepkin'den Cüneyt Özdemir'e: Hadi be oradan 'sizin gibi insanlar' falan cümleye bak

Hayko Cepkin'den Cüneyt Özdemir'e: Hadi be oradan 'sizin gibi insanlar' falan cümleye bak

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından Cüneyt Özdemir'i etiketleyerek "Hadi be oradan 'sizin gibi insanlar' falan cümleye bak" dedi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T16:55+0300

2023-01-31T16:55+0300

2023-01-31T16:58+0300

türkiye

hayko cepkin

cüneyt özdemir

sanatçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/12/1053993337_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b99ea3c5e069fb14c19a8e50af47385.jpg

Sanatçı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından kendisine yönelik "Hayko bey bizim yayına da bekleriz… Sizin gibi insanlar bizim zenginliğimizdir. Ne kadar çok farklı kanal olursa o kadar iyi ayrıca.." ifadelerini kullanan gazeteci Cüneyt Özdemir'e yanıt verdi.Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221019/cuneyt-ozdemirden-genis-katilimli-anket-putin-ile-hangi-ismin-masaya-oturmasi-icin-oy-verirdiniz-1062488339.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hayko cepkin, cüneyt özdemir, sanatçı