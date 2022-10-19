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Cüneyt Özdemir'den geniş katılımlı anket: Putin ile hangi ismin masaya oturması için oy verirdiniz?
Cüneyt Özdemir'den geniş katılımlı anket: Putin ile hangi ismin masaya oturması için oy verirdiniz?
Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından "Putin ile hangi ismin aynı masaya oturması için oy verirdiniz?" diye sordu. 310 binden fazla kişinin katıldığı ankette... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T14:30+0300
2022-10-19T14:30+0300
politika
cüneyt özdemir
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
rusya
vladimir putin
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
anket
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından bir anket yayınladı ve "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile hangi ismin aynı masaya oturması için oy verirdiniz?" diye sordu.Ankette 310 bin 411 kişi oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 37.4'ü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için oy kullandı.Akşener'in ardından en fazla oyu yüzde 30.4 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yüzde 24.6, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sadece 7.6 oy alabildi.
https://sputniknews.com.tr/20221015/inceden-kilicdarogluna-abd-elestirisi-erdoganin-tutumunu-dogru-buluyoruz-1062330282.html
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cüneyt özdemir, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, rusya, vladimir putin, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, anket
cüneyt özdemir, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, rusya, vladimir putin, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, anket

Cüneyt Özdemir'den geniş katılımlı anket: Putin ile hangi ismin masaya oturması için oy verirdiniz?

14:30 19.10.2022
© Fotoğraf : YouTubeCüneyt Özdemir
Cüneyt Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından "Putin ile hangi ismin aynı masaya oturması için oy verirdiniz?" diye sordu. 310 binden fazla kişinin katıldığı ankette en çok oyu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aldı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından bir anket yayınladı ve "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile hangi ismin aynı masaya oturması için oy verirdiniz?" diye sordu.
Ankette 310 bin 411 kişi oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 37.4'ü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için oy kullandı.
Akşener'in ardından en fazla oyu yüzde 30.4 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yüzde 24.6, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sadece 7.6 oy alabildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
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