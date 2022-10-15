https://sputniknews.com.tr/20221015/inceden-kilicdarogluna-abd-elestirisi-erdoganin-tutumunu-dogru-buluyoruz-1062330282.html

İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'ABD' eleştirisi: Erdoğan'ın tutumunu doğru buluyoruz

İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'ABD' eleştirisi: Erdoğan'ın tutumunu doğru buluyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında yer almalıydık" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T00:30+0300

2022-10-15T00:30+0300

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türkiye

muharrem ince

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Orhangazi ilçesindeki ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna kriziyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun Türkiye'nin lehine olduğunu söyledi.'Ukrayna-Rusya savaşında taraf kalmayı bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz''Amerikancı ya da Rusçu' olmadıklarını, farklı bir siyasi parti kimliğinde yollarına devam ettiklerini belirten ince, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. İnce, şöyle konuştu:'Amerika'ya göz kırpmak, bunu çok tehlikeli buluyoruz'İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:Muharrem İnce, İznik ilçesinde cuma namazını kıldığı Orhan Camii'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?" sorusu üzerine İnce, "Onu bilmiyorum ama Memleket Partisi'ninkini kastediyorsan üyeler seçecek, büyük ihtimal Muharrem İnce olacak" yanıtını verdi.Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde seçilme ihtimalinin sorulması üzerine İnce, "Bende barometre yok. Bu yalancı anket şirketleri gibi de bir şey söyleyemem. Öyle bir yorumda bulunmak istemem" dedi.İnce daha sonra Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra 40 yıl hizmet ettiği partisinden çok zor ve ağlaya ağlaya ayrıldığını söyledi.'Amerika'ya gitmiş, hamburger yiyormuş, inşallah maklube yemiyordur'Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini değerlendiren İnce, şunları belirtti:Kılıçdaroğlu ne demişti?ABD’de bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan CHP lideri, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Nükleer silaha sahip olan bir ülkenin, nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin topraklarını işgal etmesi, savaş başlatması doğru değil" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221012/kilicdaroglu-rusya-ukrayna-savasinda-ukraynanin-yaninda-yer-almamiz-gerektigini-dusunuyoruz-1062246203.html

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muharrem ince, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan