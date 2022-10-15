İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'ABD' eleştirisi: Erdoğan'ın tutumunu doğru buluyoruz
00:30 15.10.2022 (güncellendi: 00:38 15.10.2022)
© İHA / MUSA ÖZTÜRKMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
© İHA / MUSA ÖZTÜRK
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında yer almalıydık" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu doğru bulduklarını ifade eden İnce, "Amerika’ya gidip, 'Ukrayna’dan yana olmalıyız’ demek; ‘Biz Amerika’dan yana olmalıyız’ demektir" ifadesini kullandı..
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Orhangazi ilçesindeki ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna kriziyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun Türkiye'nin lehine olduğunu söyledi.
'Ukrayna-Rusya savaşında taraf kalmayı bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz'
'Amerikancı ya da Rusçu' olmadıklarını, farklı bir siyasi parti kimliğinde yollarına devam ettiklerini belirten ince, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. İnce, şöyle konuştu:
"Önce bunu belirtelim. Dünyada bir savaş var. Ukrayna Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan’ın ekonomi, eğitim, tarım, mülteci politikalarını beğenmiyoruz. Yerden yere vuruyoruz, eleştiriyoruz. 20 yıldır eleştiriyoruz. Ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna-Rusya savaşında taraf kalmayı bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi. 2.Dünya Savaşında İsmet Paşa Türkiye’yi savaşa sokmadı. Biz farklı bir siyasi partiyiz."
'Amerika'ya göz kırpmak, bunu çok tehlikeli buluyoruz'
İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Doğru bildiğimize 'doğru', yanlış bildiğimize 'yanlış' diyoruz ama gidip Amerika'da 'Ukrayna'nın tarafında olmalıyız' deyip, Türkiye devletinin tarafsız, arabulucu politikasını yerle yeksan etmek, Amerika'ya göz kırpmak, bunu çok tehlikeli buluyoruz. Amerika'ya gidip 'Ukrayna'dan yana olmalıyız' demek, Yunanistan'daki üslerden yana olmak demektir. Güneyimizdeki YPG/PKK'dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli muhalefetten yanayız. Erdoğan'ı desteklemiyoruz. Erdoğan'ın politikalarına şiddetle karşıyız ama Ukrayna-Rusya savaşında yürütülen tarafsız kalma, arabulucu rolüne soyunma memleketimizin lehinedir. İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat, Amerika'ya göz kırpıyor."
Muharrem İnce, İznik ilçesinde cuma namazını kıldığı Orhan Camii'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?" sorusu üzerine İnce, "Onu bilmiyorum ama Memleket Partisi'ninkini kastediyorsan üyeler seçecek, büyük ihtimal Muharrem İnce olacak" yanıtını verdi.
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde seçilme ihtimalinin sorulması üzerine İnce, "Bende barometre yok. Bu yalancı anket şirketleri gibi de bir şey söyleyemem. Öyle bir yorumda bulunmak istemem" dedi.
İnce daha sonra Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra 40 yıl hizmet ettiği partisinden çok zor ve ağlaya ağlaya ayrıldığını söyledi.
'Amerika'ya gitmiş, hamburger yiyormuş, inşallah maklube yemiyordur'
Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini değerlendiren İnce, şunları belirtti:
"Benim istifa ettiğim partinin genel başkanı ne diyor? Amerika'ya gitmiş, hamburger yiyormuş, inşallah maklube yemiyordur. Açıklama yapıyor, ne diyor? 'Ukrayna'nın tarafında olmalıydık.' diyor. Sen pişmiş aşa niye su katıyorsun? Türkiye'nin duruşu belli, Türkiye doğru duruyor. Biz kenarda duralım, biz işimize bakalım. Rusya, Ukrayna ile mi savaşıyor, Amerika ile mi savaşıyor? Amerika ile savaşıyor. İstifa ettiğim partinin genel başkanı Amerika'ya selam çakıyor. 'Ben seni destekliyorum, yanındayım, beni gör, beni iktidar yap.' diyor. İyi ki istifa etmişim ben. 'Neden istifa ettin?' diye soranlara bunu söylüyorum, 'iyi ki istifa etmişim.' Atatürk'ün partisi Amerikancı da olmaz, Rusçu da olmaz, milli olur, yerli olur."
Kılıçdaroğlu ne demişti?
ABD’de bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan CHP lideri, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Nükleer silaha sahip olan bir ülkenin, nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin topraklarını işgal etmesi, savaş başlatması doğru değil" demişti.