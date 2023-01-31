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https://sputniknews.com.tr/20230131/fener-rum-patrigi-bartholomeostan-kuran-yakma-ve-yirtma-eylemlerine-kinama-1066416954.html
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kuran yakma ve yırtma eylemlerine kınama
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kuran yakma ve yırtma eylemlerine kınama
Fener Rum Patriği Bartholomeos, İsveç ve Hollanda'da Kuran yakma ve yırtma eylemlerini şiddetle kınadıklarını bildirdi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-31T22:34+0300
dünya
fener rum patriği bartholomeos
kuran
kınama
ali erbaş
avrupa
islam
yakma
kitap yakma
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Fener Rum Patrikhanesi'nden edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, İsveç ve Hollanda'da Kuran'a yönelik provokatif eylemlerin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırıları kınama ve dayanışma mesajı gönderdi.Bartholomeos mesajında, "Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, bir hafta içinde önce İsveç'te, akabinde ise Hollanda'da Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan vahşi, küstah ve saygısızca saldırıları şiddetle kınamaktayız. İsveç'te olsun Hollanda'da olsun halkın büyük çoğunluğunun bu ilkel davranışları ve bunları yapanları yüreklerinde mahkum ettiklerine samimiyetle inanmaktayız" ifadelerini kullandı.Söz konusu eylemlerle ilgili hukuki yaptırımların olması gerektiğini belirten Bartholomeos, şunları kaydetti:Bartholomeos, benzer eylemlere karşı birlikte hareket etme çağrısında bulunarak, "Biz dini önderlere düşen vazife ise farklı din mensuplarının kutsallarına karşı saygıyı vaaz etmek ve bu eksende buluşarak, benzer küstahlıkları birlikte lanetlemektir. Zat-ı alinize, sizlerin vasıtasıyla Müslüman vatandaşlarımıza derin üzüntümüzü ifade eder, yüce Rabbimizin tüm kullarına, karşılıklı saygı, empati ve anlayış içinde yaşamayı nasip etmesini dileriz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/kadirov-bir-bucuk-milyar-musluman-kuranin-yakilmasini-affetmeyecek-1066367652.html
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fener rum patriği bartholomeos, kuran, kınama, ali erbaş, avrupa, islam, yakma, kitap yakma
fener rum patriği bartholomeos, kuran, kınama, ali erbaş, avrupa, islam, yakma, kitap yakma

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kuran yakma ve yırtma eylemlerine kınama

22:33 31.01.2023 (güncellendi: 22:34 31.01.2023)
© AABartholomeos
Bartholomeos - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, İsveç ve Hollanda'da Kuran yakma ve yırtma eylemlerini şiddetle kınadıklarını bildirdi.
Fener Rum Patrikhanesi'nden edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, İsveç ve Hollanda'da Kuran'a yönelik provokatif eylemlerin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırıları kınama ve dayanışma mesajı gönderdi.
Bartholomeos mesajında, "Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, bir hafta içinde önce İsveç'te, akabinde ise Hollanda'da Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan vahşi, küstah ve saygısızca saldırıları şiddetle kınamaktayız. İsveç'te olsun Hollanda'da olsun halkın büyük çoğunluğunun bu ilkel davranışları ve bunları yapanları yüreklerinde mahkum ettiklerine samimiyetle inanmaktayız" ifadelerini kullandı.
Söz konusu eylemlerle ilgili hukuki yaptırımların olması gerektiğini belirten Bartholomeos, şunları kaydetti:
"Diğer yandan, dinlere ve dinlerin kutsallarına karşı yapılan bu tip eylemlerin, toplumlarda nifaklar oluşturabileceği öngörülerek, bir 'deli', bir 'kendini bilmez' gibi savunmalara sığınmadan, devletler ve hukuk tarafından en sert şekilde cezalandırılması da bir gerekliliktir. Böylece o ülkelerde yaşayan Müslümanlar da hukuk güvencesinde, eşit vatandaş olarak, huzurlu yaşayabilirler."
Bartholomeos, benzer eylemlere karşı birlikte hareket etme çağrısında bulunarak, "Biz dini önderlere düşen vazife ise farklı din mensuplarının kutsallarına karşı saygıyı vaaz etmek ve bu eksende buluşarak, benzer küstahlıkları birlikte lanetlemektir. Zat-ı alinize, sizlerin vasıtasıyla Müslüman vatandaşlarımıza derin üzüntümüzü ifade eder, yüce Rabbimizin tüm kullarına, karşılıklı saygı, empati ve anlayış içinde yaşamayı nasip etmesini dileriz" ifadesini kullandı.
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
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