https://sputniknews.com.tr/20230131/fener-rum-patrigi-bartholomeostan-kuran-yakma-ve-yirtma-eylemlerine-kinama-1066416954.html

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kuran yakma ve yırtma eylemlerine kınama

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kuran yakma ve yırtma eylemlerine kınama

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İsveç ve Hollanda'da Kuran yakma ve yırtma eylemlerini şiddetle kınadıklarını bildirdi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

fener rum patriği bartholomeos

kuran

kınama

ali erbaş

avrupa

islam

yakma

kitap yakma

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Fener Rum Patrikhanesi'nden edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, İsveç ve Hollanda'da Kuran'a yönelik provokatif eylemlerin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırıları kınama ve dayanışma mesajı gönderdi.Bartholomeos mesajında, "Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, bir hafta içinde önce İsveç'te, akabinde ise Hollanda'da Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan vahşi, küstah ve saygısızca saldırıları şiddetle kınamaktayız. İsveç'te olsun Hollanda'da olsun halkın büyük çoğunluğunun bu ilkel davranışları ve bunları yapanları yüreklerinde mahkum ettiklerine samimiyetle inanmaktayız" ifadelerini kullandı.Söz konusu eylemlerle ilgili hukuki yaptırımların olması gerektiğini belirten Bartholomeos, şunları kaydetti:Bartholomeos, benzer eylemlere karşı birlikte hareket etme çağrısında bulunarak, "Biz dini önderlere düşen vazife ise farklı din mensuplarının kutsallarına karşı saygıyı vaaz etmek ve bu eksende buluşarak, benzer küstahlıkları birlikte lanetlemektir. Zat-ı alinize, sizlerin vasıtasıyla Müslüman vatandaşlarımıza derin üzüntümüzü ifade eder, yüce Rabbimizin tüm kullarına, karşılıklı saygı, empati ve anlayış içinde yaşamayı nasip etmesini dileriz" ifadesini kullandı.

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fener rum patriği bartholomeos, kuran, kınama, ali erbaş, avrupa, islam, yakma, kitap yakma