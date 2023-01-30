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https://sputniknews.com.tr/20230130/kadirov-bir-bucuk-milyar-musluman-kuranin-yakilmasini-affetmeyecek-1066367652.html
Kadirov: Bir buçuk milyar Müslüman, Kuran’ın yakılmasını affetmeyecek
Kadirov: Bir buçuk milyar Müslüman, Kuran’ın yakılmasını affetmeyecek
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov, Danimarka ve İsveç’te Kuran yakma eylemlerini düzenleyen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T20:04+0300
2023-01-30T20:06+0300
dünya
rasmus paludan
ramzan kadirov
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Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu tür eylemlere izin veren yetkililere bir sorum var. Bunun bir provokasyon olduğunu ve ardından duyarlı Müslümanların adil tepkisinin geleceğini çok iyi bildiğiniz halde neden yine de buna izin veriyorsunuz?” diye yazdı.“O zaman provokatör cezalandırıldığında bunun suçlusunun, her defasında vatandaşların karşısında kendinizi haklı çıkarmaya çalıştığınız “İslami terör” değil siz olduğunu unutmayın” diye kaydeden Kadirov, “Kuduz olan köpeği teröristler değil sıhhiyeciler vurur” diye ekledi.Kadirov, “Danimarkalı p*ç dünkü eylemi bana adamış. Bana karşı yapılan birçok şeyi affederim ama bir din teröristinin bu eylemini asla affetmem, tıpkı dünya genelindeki bir buçuk milyar Müslümanın affetmeyeceği gibi” diye kaydetti.Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan, dün Rusya’nın Danimarka Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Paludan, eylemi Çeçenistan, lideri Ramzan Kadırov ve ona “terörist” diyen Çeçen asıllı İsveçli UFC dövüşçüsü Hamzat Çimayev yüzünden yaktığını belirterek, “Nasıl davranacaklarını öğrenselerdi, Rus elçiliği önünde Kuran yakmaya gerek kalmazdı” açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230127/rusyanin-danimarka-konsoloslugu-kuran-i-kerim-yakilmasini-kinadi-1066277367.html
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rasmus paludan, ramzan kadirov
rasmus paludan, ramzan kadirov

Kadirov: Bir buçuk milyar Müslüman, Kuran’ın yakılmasını affetmeyecek

20:04 30.01.2023 (güncellendi: 20:06 30.01.2023)
© SputnikRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Sputnik
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov, Danimarka ve İsveç’te Kuran yakma eylemlerini düzenleyen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan için 'dini terörist' nitelendirmesinde bulundu.
Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu tür eylemlere izin veren yetkililere bir sorum var. Bunun bir provokasyon olduğunu ve ardından duyarlı Müslümanların adil tepkisinin geleceğini çok iyi bildiğiniz halde neden yine de buna izin veriyorsunuz?” diye yazdı.
“O zaman provokatör cezalandırıldığında bunun suçlusunun, her defasında vatandaşların karşısında kendinizi haklı çıkarmaya çalıştığınız “İslami terör” değil siz olduğunu unutmayın” diye kaydeden Kadirov, “Kuduz olan köpeği teröristler değil sıhhiyeciler vurur” diye ekledi.
Kadirov, “Danimarkalı p*ç dünkü eylemi bana adamış. Bana karşı yapılan birçok şeyi affederim ama bir din teröristinin bu eylemini asla affetmem, tıpkı dünya genelindeki bir buçuk milyar Müslümanın affetmeyeceği gibi” diye kaydetti.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan, dün Rusya’nın Danimarka Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Paludan, eylemi Çeçenistan, lideri Ramzan Kadırov ve ona “terörist” diyen Çeçen asıllı İsveçli UFC dövüşçüsü Hamzat Çimayev yüzünden yaktığını belirterek, “Nasıl davranacaklarını öğrenselerdi, Rus elçiliği önünde Kuran yakmaya gerek kalmazdı” açıklamasında bulunmuştu.
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