https://sputniknews.com.tr/20230131/esini-oldurdugunu-canli-yayinda-itiraf-etti-6-aydir-aranan-kadinin-cesedi-cuvalin-icinden-cikti--1066374345.html
Eşini öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti: 6 aydır aranan kadının cesedi çuvalın içinden çıktı
Eşini öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti: 6 aydır aranan kadının cesedi çuvalın içinden çıktı
'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına katılan Mithat Kocadağ canlı yayında eşini öldürdüğünü itiraf etti. 6 aydır kayıp olan 1 çocuk annesi kadının... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T00:55+0300
2023-01-31T00:55+0300
2023-01-31T00:56+0300
kadın cinayeti
cinayet
didem arslan yılmaz
denizli
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Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ’dan 6 aylık süreçte herhangi bir haber alınamazken, kadının öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde ağırlık verildi. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Gelen itirafın ardından Kocadağ, canlı yayında karısını gömdüğü yeri gösterdi. Ardından ekipler, gösterilen yerden yaptığı çalışmada çuvalı çıkardı. Burada yapılan incelemede aylardır kayıp olan Mine Kocadağ'ın cesedi çuvalın içinden çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Mithat Kocadağ ise canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/zeytin-bahcesine-getirilen-gubrenin-icinden-kadin-cesedi-cikti-1066189451.html
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kadın cinayeti, cinayet, didem arslan yılmaz, denizli
kadın cinayeti, cinayet, didem arslan yılmaz, denizli
Eşini öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti: 6 aydır aranan kadının cesedi çuvalın içinden çıktı
00:55 31.01.2023 (güncellendi: 00:56 31.01.2023) Abone ol
'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına katılan Mithat Kocadağ canlı yayında eşini öldürdüğünü itiraf etti. 6 aydır kayıp olan 1 çocuk annesi kadının cesedi, çuvala koyulup gömüldüğü yerden çıkarılarak otopsi için morga götürüldü.
Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ’dan 6 aylık süreçte herhangi bir haber alınamazken, kadının öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde ağırlık verildi.
Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
Gelen itirafın ardından Kocadağ, canlı yayında karısını gömdüğü yeri gösterdi. Ardından ekipler, gösterilen yerden yaptığı çalışmada çuvalı çıkardı.
Burada yapılan incelemede aylardır kayıp olan Mine Kocadağ'ın cesedi çuvalın içinden çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Mithat Kocadağ ise canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı.