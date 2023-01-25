https://sputniknews.com.tr/20230125/zeytin-bahcesine-getirilen-gubrenin-icinden-kadin-cesedi-cikti-1066189451.html
Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı
Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesine dökülmek üzere getirilen hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulundu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T23:24+0300
2023-01-25T23:24+0300
2023-01-25T23:26+0300
ceset
kadın
gübre
bursa
türkiye
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Bursa'da Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan B.S. zeytin bahçesine dökmek için bir çiftliğe hayvan gübresi siparişi verdi.Getirilen gübreyi bahçesine yaymak isteyen B.S. kepçesine ceset takıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.İlk olarak kimliği ve belirli ölçüde çürüdüğü için cinsiyeti tespit edilemeyen ceset Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Burada yapılan ön incelemede cesedin 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi.Ceset daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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ceset, kadın, gübre, bursa
ceset, kadın, gübre, bursa
Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı
23:24 25.01.2023 (güncellendi: 23:26 25.01.2023) Abone ol
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesine dökülmek üzere getirilen hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulundu.
Bursa'da Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan B.S. zeytin bahçesine dökmek için bir çiftliğe hayvan gübresi siparişi verdi.
Getirilen gübreyi bahçesine yaymak isteyen B.S. kepçesine ceset takıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.
İlk olarak kimliği ve belirli ölçüde çürüdüğü için cinsiyeti tespit edilemeyen ceset Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Burada yapılan ön incelemede cesedin 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi.
Ceset daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.