Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230125/zeytin-bahcesine-getirilen-gubrenin-icinden-kadin-cesedi-cikti-1066189451.html
Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı
Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesine dökülmek üzere getirilen hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulundu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T23:24+0300
2023-01-25T23:26+0300
ceset
kadın
gübre
bursa
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066189684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc78ab024f1d0fadb78382c7be60481d.jpg
Bursa'da Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan B.S. zeytin bahçesine dökmek için bir çiftliğe hayvan gübresi siparişi verdi.Getirilen gübreyi bahçesine yaymak isteyen B.S. kepçesine ceset takıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.İlk olarak kimliği ve belirli ölçüde çürüdüğü için cinsiyeti tespit edilemeyen ceset Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Burada yapılan ön incelemede cesedin 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi.Ceset daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.
bursa
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066189684_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb29a3814b9c6662f14fb7c7fc4a797c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ceset, kadın, gübre, bursa
ceset, kadın, gübre, bursa

Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı

23:24 25.01.2023 (güncellendi: 23:26 25.01.2023)
© İHA / MUSA ÖZTÜRKBursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin bahçesine atılan hayvan gübresinin içinden insan cesedi çıktı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin bahçesine atılan hayvan gübresinin içinden insan cesedi çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© İHA / MUSA ÖZTÜRK
Abone olTelegram
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesine dökülmek üzere getirilen hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulundu.
Bursa'da Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan B.S. zeytin bahçesine dökmek için bir çiftliğe hayvan gübresi siparişi verdi.
Getirilen gübreyi bahçesine yaymak isteyen B.S. kepçesine ceset takıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.
İlk olarak kimliği ve belirli ölçüde çürüdüğü için cinsiyeti tespit edilemeyen ceset Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Burada yapılan ön incelemede cesedin 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi.
Ceset daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала