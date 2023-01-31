https://sputniknews.com.tr/20230131/dunya-sampiyonu-abdli-eski-kayakci-cig-altinda-kalarak-yasamini-yitirdi-1066374690.html
Dünya şampiyonu ABD'li eski kayakçı, çığ altında kalarak yaşamını yitirdi
Dünya şampiyonu ABD'li eski kayakçı, çığ altında kalarak yaşamını yitirdi
Dünya şampiyonu ABD'li eski kayakçı Kyle Smaine, Japonya'da meydana gelen çığ nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T01:38+0300
2023-01-31T01:38+0300
2023-01-31T01:38+0300
spor
abd
kayakçı
çığ
vefat
ölüm
japonya
kayak
kyle smaine
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ABD Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Hakuba Norikura Dağı'nda meydan gelen çığın altında kalan Kyle Smaine'in vefat ettiği belirtilerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.Japon yetkililer ise ABD'li ve Avusturyalı 5 kişinin çığa yakalandığını ve sadece 3'ünün kurtulabildiğini ifade etti. Smaine'in, bölgenin tanıtımı için organize edilen bir etkinlik için Japonya'ya geldiği de belirtildi.Profesyonel kariyerinde serbest stil kategorisinde yarışan Smaine, 2015 Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/al-nassrdan-ronaldoya-630-bin-pound-degerinde-saat-hediyesi-1066263037.html
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abd, kayakçı, çığ, vefat, ölüm, japonya, kayak, kyle smaine
abd, kayakçı, çığ, vefat, ölüm, japonya, kayak, kyle smaine
Dünya şampiyonu ABD'li eski kayakçı, çığ altında kalarak yaşamını yitirdi
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Dünya şampiyonu ABD'li eski kayakçı Kyle Smaine, Japonya'da meydana gelen çığ nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.
ABD Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Hakuba Norikura Dağı'nda meydan gelen çığın altında kalan Kyle Smaine'in vefat ettiği belirtilerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.
Japon yetkililer ise ABD'li ve Avusturyalı 5 kişinin çığa yakalandığını ve sadece 3'ünün kurtulabildiğini ifade etti. Smaine'in, bölgenin tanıtımı için organize edilen bir etkinlik için Japonya'ya geldiği de belirtildi.
Profesyonel kariyerinde serbest stil kategorisinde yarışan Smaine, 2015 Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.