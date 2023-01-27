https://sputniknews.com.tr/20230127/al-nassrdan-ronaldoya-630-bin-pound-degerinde-saat-hediyesi-1066263037.html

Al-Nassr'dan Ronaldo'ya 630 bin pound değerinde saat hediyesi

Al-Nassr'dan Ronaldo'ya 630 bin pound değerinde saat hediyesi

Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo'ya kulübü Al-Nassr'dan 630 bin pound değerinde özel üretim bir saat hediyesi geldi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T15:17+0300

2023-01-27T15:17+0300

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cristiano ronaldo

saat

al nassr

spor

hediye

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Suudi Arabistan'a transfer olan ve yıllık 200 milyon euro kazanacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'ya kulübü Al-Nassr'dan özel bir hediye verildi.Al-Nassr, Ronaldo'ya transfer sürecinde 630 bin pound değerinde saat hediye etti.NTV'nin aktardığına göre, Suudi Arabistan bayrağından ilham alan ve yeşil renkte tasarlanan yaklaşık 15 milyon TL değerindeki Jacob & Co markasına ait saat sosyal medyada gündem oldu.37 yaşındaki Ronaldo'ya özel üretilen ve beyaz altından oluşan saatte 389 adet nadir bulunan değerli taş da bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230127/ronaldonun-90-dakika-sahada-kaldigi-macta-el-nassr-elendi-1066243023.html

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cristiano ronaldo, saat, al nassr, hediye