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Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr elendi
Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr elendi
Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Nassr, Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika forma giydiği maçta Al Nassr... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T00:56+0300
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spor
cristiano ronaldo
suudi arabistan
al nassr
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Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr, Al Ittihad deplasmanında 3-1 mağlup oldu.Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika formasını giydiği Al Nassr sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve kupaya veda etti.Al Ittihad, 15. dakikada Romarinho ve 43. dakikada Hamdallah ile iki gol buldu.Al Nassr'ın tek golü 67. dakikada Talisca'dan gelirken son sözü 90. dakikada Shanqeeti söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/al-nassr-ronaldonun-forma-giydigi-ilk-lig-macindan-galibiyetle-ayrildi-1066054429.html
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cristiano ronaldo, suudi arabistan, al nassr
cristiano ronaldo, suudi arabistan, al nassr

Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr elendi

00:56 27.01.2023 (güncellendi: 01:19 27.01.2023)
© AARiyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti.
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Nassr, Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika forma giydiği maçta Al Nassr rakibine 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr, Al Ittihad deplasmanında 3-1 mağlup oldu.
Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika formasını giydiği Al Nassr sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve kupaya veda etti.
Al Ittihad, 15. dakikada Romarinho ve 43. dakikada Hamdallah ile iki gol buldu.
Al Nassr'ın tek golü 67. dakikada Talisca'dan gelirken son sözü 90. dakikada Shanqeeti söyledi.
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
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Al-Nassr, Ronaldo'nun forma giydiği ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı
23 Ocak, 02:15
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