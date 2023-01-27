Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr elendi

© AA Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti.