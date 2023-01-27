https://sputniknews.com.tr/20230127/ronaldonun-90-dakika-sahada-kaldigi-macta-el-nassr-elendi-1066243023.html
Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr elendi
Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr elendi
Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Nassr, Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika forma giydiği maçta Al Nassr... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T00:56+0300
2023-01-27T00:56+0300
2023-01-27T01:19+0300
spor
cristiano ronaldo
suudi arabistan
al nassr
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Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr, Al Ittihad deplasmanında 3-1 mağlup oldu.Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika formasını giydiği Al Nassr sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve kupaya veda etti.Al Ittihad, 15. dakikada Romarinho ve 43. dakikada Hamdallah ile iki gol buldu.Al Nassr'ın tek golü 67. dakikada Talisca'dan gelirken son sözü 90. dakikada Shanqeeti söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/al-nassr-ronaldonun-forma-giydigi-ilk-lig-macindan-galibiyetle-ayrildi-1066054429.html
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cristiano ronaldo, suudi arabistan, al nassr
cristiano ronaldo, suudi arabistan, al nassr
Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr elendi
00:56 27.01.2023 (güncellendi: 01:19 27.01.2023) Abone ol
Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Nassr, Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika forma giydiği maçta Al Nassr rakibine 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr, Al Ittihad deplasmanında 3-1 mağlup oldu.
Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika formasını giydiği Al Nassr sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve kupaya veda etti.
Al Ittihad, 15. dakikada Romarinho ve 43. dakikada Hamdallah ile iki gol buldu.
Al Nassr'ın tek golü 67. dakikada Talisca'dan gelirken son sözü 90. dakikada Shanqeeti söyledi.