https://sputniknews.com.tr/20230123/al-nassr-ronaldonun-forma-giydigi-ilk-lig-macindan-galibiyetle-ayrildi-1066054429.html

Al-Nassr, Ronaldo'nun forma giydiği ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı

Al-Nassr, Ronaldo'nun forma giydiği ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T02:15+0300

2023-01-23T02:15+0300

2023-01-23T02:15+0300

spor

ronaldo

al nassr

maç

anderson talisca

suudi arabistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054675_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1a5c3699082126d273bfc1c02abf55f1.jpg

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni kulübü Al-Nassr'da ilk lig maçına Al-İttifak karşısında çıktı.Ev sahibi ekip Al-Nassr, maçı bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 31. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.37 yaşındaki Ronaldo, 11'de başlamasına ve maçın tamamında yer almasına rağmen skora katkı veremedi.Al-Nassr, ligde 14 hafta sonunda 33 puanla lider durumda bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230120/messi-ve-ronaldonun-karsi-karsiya-geldigi-macta-9-gol-1065955492.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ronaldo, al nassr, maç, anderson talisca, suudi arabistan