https://sputniknews.com.tr/20230123/al-nassr-ronaldonun-forma-giydigi-ilk-lig-macindan-galibiyetle-ayrildi-1066054429.html
Al-Nassr, Ronaldo'nun forma giydiği ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı
Al-Nassr, Ronaldo'nun forma giydiği ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T02:15+0300
2023-01-23T02:15+0300
2023-01-23T02:15+0300
spor
ronaldo
al nassr
maç
anderson talisca
suudi arabistan
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni kulübü Al-Nassr'da ilk lig maçına Al-İttifak karşısında çıktı.Ev sahibi ekip Al-Nassr, maçı bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 31. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.37 yaşındaki Ronaldo, 11'de başlamasına ve maçın tamamında yer almasına rağmen skora katkı veremedi.Al-Nassr, ligde 14 hafta sonunda 33 puanla lider durumda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/messi-ve-ronaldonun-karsi-karsiya-geldigi-macta-9-gol-1065955492.html
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ronaldo, al nassr, maç, anderson talisca, suudi arabistan
ronaldo, al nassr, maç, anderson talisca, suudi arabistan
Al-Nassr, Ronaldo'nun forma giydiği ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı
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Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni kulübü Al-Nassr'da ilk lig maçına Al-İttifak karşısında çıktı.
Ev sahibi ekip Al-Nassr, maçı bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 31. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
37 yaşındaki Ronaldo, 11'de başlamasına ve maçın tamamında yer almasına rağmen skora katkı veremedi.
Al-Nassr, ligde 14 hafta sonunda 33 puanla lider durumda bulunuyor.