Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230123/al-nassr-ronaldonun-forma-giydigi-ilk-lig-macindan-galibiyetle-ayrildi-1066054429.html
Al-Nassr, Ronaldo'nun forma giydiği ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı
Al-Nassr, Ronaldo'nun forma giydiği ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T02:15+0300
2023-01-23T02:15+0300
spor
ronaldo
al nassr
maç
anderson talisca
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054675_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1a5c3699082126d273bfc1c02abf55f1.jpg
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni kulübü Al-Nassr'da ilk lig maçına Al-İttifak karşısında çıktı.Ev sahibi ekip Al-Nassr, maçı bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 31. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.37 yaşındaki Ronaldo, 11'de başlamasına ve maçın tamamında yer almasına rağmen skora katkı veremedi.Al-Nassr, ligde 14 hafta sonunda 33 puanla lider durumda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/messi-ve-ronaldonun-karsi-karsiya-geldigi-macta-9-gol-1065955492.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054675_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59cffc1774a8ccae3c21c1df82e53945.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ronaldo, al nassr, maç, anderson talisca, suudi arabistan
ronaldo, al nassr, maç, anderson talisca, suudi arabistan

Al-Nassr, Ronaldo'nun forma giydiği ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı

02:15 23.01.2023
© AFP 2023Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi.
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni kulübü Al-Nassr'da ilk lig maçına Al-İttifak karşısında çıktı.
Ev sahibi ekip Al-Nassr, maçı bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 31. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
37 yaşındaki Ronaldo, 11'de başlamasına ve maçın tamamında yer almasına rağmen skora katkı veremedi.
Al-Nassr, ligde 14 hafta sonunda 33 puanla lider durumda bulunuyor.
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Maçı 5-4 kazanan PSG takımı kupanın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
SPOR
Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta 9 gol
20 Ocak, 02:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала