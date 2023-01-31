https://sputniknews.com.tr/20230131/cok-soru-soruyorsunuz-diyerek-ambulanstan-indi-1066388027.html
‘Çok soru soruyorsunuz' diyerek ambulanstan indi
‘Çok soru soruyorsunuz' diyerek ambulanstan indi
Edirne'de trafik kazasında yaralananların ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu. 112 ekibinin sorular sormasına öfkelenen yaralı vatandaş, ambulanstan indi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T13:11+0300
2023-01-31T13:11+0300
2023-01-31T13:11+0300
türkiye
türkiye
kaza
ambulans
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Edirne Kapıkule yolun Eski Kadın Köy sapağında dönüş yapmak isteyen M.Y. idaresindeki tıra, karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki otomobil çarpmamak için direksiyon kırınca kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 4 kişiden ikisi kişi yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü M.Ö. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Diğer ambulansta tedavi edilen yaralı yolcu ise sağlık ekiplerinin kendisine çok soru sorduğunu ve kızdığını belirterek, ambulanstan inip tedavi olmayı reddetti. Jandarma ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilen yaralı vatandaş, tekrar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.Vatandaşlardan İbrahim Akbaş, dönüş yapmak isteyen tıra çarpmamak için otomobilin acil fren yaptığını ve şarampole uçtuğunu ifade etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/fatih-sultan-mehmet-koprusunde-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1065075493.html
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türkiye, kaza, ambulans
‘Çok soru soruyorsunuz' diyerek ambulanstan indi
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Edirne'de trafik kazasında yaralananların ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu. 112 ekibinin sorular sormasına öfkelenen yaralı vatandaş, ambulanstan indi.
Edirne Kapıkule yolun Eski Kadın Köy sapağında dönüş yapmak isteyen M.Y. idaresindeki tıra, karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki otomobil çarpmamak için direksiyon kırınca kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 4 kişiden ikisi kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü M.Ö. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Diğer ambulansta tedavi edilen yaralı yolcu ise sağlık ekiplerinin kendisine çok soru sorduğunu ve kızdığını belirterek, ambulanstan inip tedavi olmayı reddetti. Jandarma ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilen yaralı vatandaş, tekrar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Vatandaşlardan İbrahim Akbaş, dönüş yapmak isteyen tıra çarpmamak için otomobilin acil fren yaptığını ve şarampole uçtuğunu ifade etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.