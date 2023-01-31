Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230131/belcika-tarihinde-rekor-ilk-kez-bir-cift-80-evlilik-yil-donumunu-kutladi-1066376468.html
Belçika tarihinde rekor: İlk kez bir çift 80. evlilik yıl dönümünü kutladı
Belçika tarihinde rekor: İlk kez bir çift 80. evlilik yıl dönümünü kutladı
Belçika tarihinde ilk kez bir çift, 80. evlilik yıl dönümlerini kutlayarak rekora imza attı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T03:15+0300
2023-01-31T03:37+0300
yaşam
belçika
evlilik
çift
yıl dönümü
kutlama
ilk
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066376629_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_19d50810b2586210e029ee430688ec2a.png
Belçika'nın Flaman bölgesinde bulunan ve en önemli kömür madenleriyle tanınan Houthalen şehrinde yaşayan Eduard Cuyvers ve Angeline Haeseldonckx isimli çift, ülke tarihinde 80. evlilik yıl dönümlerini kutlayarak bir ilke imza attı. Ülkede gündem olan yaşlı çiftin nikahlarının, 80 yıl önce 30 Ocak 1943'te Belçika'nın Geel şehrinde kıyıldığı aktarıldı.Cuyvers’in 1923, Angeline’nin ise 1925 yılında doğduğu ifade edilerek, Cuyvers’in yakında 100’üncü yaşını kutlayacağı belirtildi.Söz konusu evliliği kayıt altına alan belgeyi inceleyerek rekoru teyit eden Belçikalı tescil temsilcisi Anthony Croes-Lacroix, çiftin Avrupa Süper Asırlık Organizasyonu (ESO) adı verilen bir uluslararası kayıt sistemine dahil olduklarını bildirdi.Cuyvers ve Haeseldonckx 2018'de verdikleri bir röportajda, aradan geçen bunca yıldan sonra bile "hala birbirlerine aşık olduklarını" belirtmişti.Sadece 8 çift 79. evlilik yıl dönümüne ulaştıBelçika’da Cuyvers ve Haeseldonckx'ten önce sadece 8 çift 79. evlilik yıl dönümlerine ulaşmıştı, bazı çiftler ise 80. yıl dönümlerine günler kala hayatını kaybetmişti.Avrupa'da evliliğin 25. yılı 'gümüş', 50. yılı 'altın', 70. yılı 'platin' ve 80'. yılı ise 'meşe' olarak nitelendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/meksikada-704-metre-uzunlugundaki-tako-ile-dunya-rekoru-kirildi-1066376144.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066376629_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_052172c4a83289937e0fbe37870075c1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belçika, evlilik, çift, yıl dönümü, kutlama, ilk, rekor
belçika, evlilik, çift, yıl dönümü, kutlama, ilk, rekor

Belçika tarihinde rekor: İlk kez bir çift 80. evlilik yıl dönümünü kutladı

03:15 31.01.2023 (güncellendi: 03:37 31.01.2023)
© AABelçika tarihinde ilk kez bir çift, 80. evlilik yıl dönümlerini kutlayarak rekora imza attı.
Belçika tarihinde ilk kez bir çift, 80. evlilik yıl dönümlerini kutlayarak rekora imza attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Belçika tarihinde ilk kez bir çift, 80. evlilik yıl dönümlerini kutlayarak rekora imza attı.
Belçika'nın Flaman bölgesinde bulunan ve en önemli kömür madenleriyle tanınan Houthalen şehrinde yaşayan Eduard Cuyvers ve Angeline Haeseldonckx isimli çift, ülke tarihinde 80. evlilik yıl dönümlerini kutlayarak bir ilke imza attı.
Ülkede gündem olan yaşlı çiftin nikahlarının, 80 yıl önce 30 Ocak 1943'te Belçika'nın Geel şehrinde kıyıldığı aktarıldı.
Cuyvers’in 1923, Angeline’nin ise 1925 yılında doğduğu ifade edilerek, Cuyvers’in yakında 100’üncü yaşını kutlayacağı belirtildi.
Söz konusu evliliği kayıt altına alan belgeyi inceleyerek rekoru teyit eden Belçikalı tescil temsilcisi Anthony Croes-Lacroix, çiftin Avrupa Süper Asırlık Organizasyonu (ESO) adı verilen bir uluslararası kayıt sistemine dahil olduklarını bildirdi.
Cuyvers ve Haeseldonckx 2018'de verdikleri bir röportajda, aradan geçen bunca yıldan sonra bile "hala birbirlerine aşık olduklarını" belirtmişti.

Sadece 8 çift 79. evlilik yıl dönümüne ulaştı

Belçika’da Cuyvers ve Haeseldonckx'ten önce sadece 8 çift 79. evlilik yıl dönümlerine ulaşmıştı, bazı çiftler ise 80. yıl dönümlerine günler kala hayatını kaybetmişti.
Avrupa'da evliliğin 25. yılı 'gümüş', 50. yılı 'altın', 70. yılı 'platin' ve 80'. yılı ise 'meşe' olarak nitelendiriliyor.
Meksika’nın Morelos eyaletinde dünyanın en uzun takosu yapıldı. Tek parça lavaşın kullanıldığı 'tako' 70 metre 40 santimetre uzunluğuyla Guinness Rekoru kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
YAŞAM
Meksika’da 70.4 metre uzunluğundaki 'tako' ile dünya rekoru kırıldı
02:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала