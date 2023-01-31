https://sputniknews.com.tr/20230131/belcika-tarihinde-rekor-ilk-kez-bir-cift-80-evlilik-yil-donumunu-kutladi-1066376468.html

Belçika tarihinde rekor: İlk kez bir çift 80. evlilik yıl dönümünü kutladı

Belçika tarihinde rekor: İlk kez bir çift 80. evlilik yıl dönümünü kutladı

Belçika tarihinde ilk kez bir çift, 80. evlilik yıl dönümlerini kutlayarak rekora imza attı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T03:15+0300

2023-01-31T03:15+0300

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yaşam

belçika

evlilik

çift

yıl dönümü

kutlama

ilk

rekor

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Belçika'nın Flaman bölgesinde bulunan ve en önemli kömür madenleriyle tanınan Houthalen şehrinde yaşayan Eduard Cuyvers ve Angeline Haeseldonckx isimli çift, ülke tarihinde 80. evlilik yıl dönümlerini kutlayarak bir ilke imza attı. Ülkede gündem olan yaşlı çiftin nikahlarının, 80 yıl önce 30 Ocak 1943'te Belçika'nın Geel şehrinde kıyıldığı aktarıldı.Cuyvers’in 1923, Angeline’nin ise 1925 yılında doğduğu ifade edilerek, Cuyvers’in yakında 100’üncü yaşını kutlayacağı belirtildi.Söz konusu evliliği kayıt altına alan belgeyi inceleyerek rekoru teyit eden Belçikalı tescil temsilcisi Anthony Croes-Lacroix, çiftin Avrupa Süper Asırlık Organizasyonu (ESO) adı verilen bir uluslararası kayıt sistemine dahil olduklarını bildirdi.Cuyvers ve Haeseldonckx 2018'de verdikleri bir röportajda, aradan geçen bunca yıldan sonra bile "hala birbirlerine aşık olduklarını" belirtmişti.Sadece 8 çift 79. evlilik yıl dönümüne ulaştıBelçika’da Cuyvers ve Haeseldonckx'ten önce sadece 8 çift 79. evlilik yıl dönümlerine ulaşmıştı, bazı çiftler ise 80. yıl dönümlerine günler kala hayatını kaybetmişti.Avrupa'da evliliğin 25. yılı 'gümüş', 50. yılı 'altın', 70. yılı 'platin' ve 80'. yılı ise 'meşe' olarak nitelendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230131/meksikada-704-metre-uzunlugundaki-tako-ile-dunya-rekoru-kirildi-1066376144.html

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