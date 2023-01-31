https://sputniknews.com.tr/20230131/barcelona-ile-limak-nou-campin-yenilenmesi-icin-kontrat-imzaladi-1066403803.html

Barcelona ile Limak, Nou Camp'ın yenilenmesi için kontrat imzaladı

Barcelona ile Limak, Nou Camp'ın yenilenmesi için kontrat imzaladı

FC Barcelona'nın stadı Spotify Nou Camp’ın yenilenmesi işi için Limak ile kontrat imzalandı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T16:46+0300

2023-01-31T16:46+0300

2023-01-31T17:01+0300

barcelona kulübü

camp nou stadı

spor

limak holding

nihat özdemir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066403579_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_6f42e8998f809cbd76bb05cbd0c6109f.jpg

Limak Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, sözleşmede yenileme çalışmaları liglerin bitmesinin ardından haziran ayında başlayarak 3 yıl içinde tamamlanacak.FC Barcelona yönetimi, yenileme çalışmaları için Limak'ın seçildiğini 9 Ocak 2023 tarihinde açıklamıştı.Barselona şehrinin ikonik yapılarından birisi olan Spotify Camp Nou’nun yenileme çalışmaları devam ederken futbol takımı bir yıl süreyle maçlarını başka bir sahada oynayacak.Sözleşmeye FC Barcelona adına Kulüp Başkanı Joan Laporta imza koyarken, Limak adına imzayı Nihat Özdemir attı. İmza törenine Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Barselona Başkonsolosu Selen Evcit de katıldı.Stadyumun yenilenmesi ile birlikte seyirci kapasitesi 105 bine çıkacak. Kısmen kapanacak olan stadın çatısına ise güneş panelleri yerleştirilecek. Çok daha modern bir görünüp kazanacak olan Spotify Camp Nou dünya futbolunda bir çekim merkezi olmaya devam edecek.Dünya genelinde 12 ülkede faaliyet yürüten Limak Şirketler Grubu bu proje ile birlikte faaliyette bulunduğu ülkelere bir yenisini daha ekliyor. Geçen yıl Limak İnşaat, ENR Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında bir önceki yıla göre 6 basamak yükselerek, 50. sırada yer almıştı.'Bu proje Limak açısından ufkumuzu ve vizyonumuzu ne kadar geniş tutabildiğimizi gösteriyor'Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, bu projenin bir stadyumu yenilemekten çok daha öte bir sorumluluk anlamına geldiğine dikkati çekti.Özdemir, şunları kaydetti:İleride tüm Barcelonalıların sahip olmaktan gurur duyacağı bir tesisi ortaya çıkarmaya kararlı olduklarını belirten Özdemir, Spotify Camp Nou’nun yenilenmesi projesi ile Limak olarak dünya çapında çok önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini ifade etti.FC Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ise, 1992 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Katalonya’da bir spor tesisi için yapılan en önemli dönüşüm ve modernizasyon projesi olacak yeni stadyumun Espai Barça’nın mücevher taşı olacağını belirtti.Laporta, "Yeni Spotify Camp Nou, Barcelona taraftarına, torunlarımıza bırakacağımız mirasımız olacak. Hiç şüphesiz bu süreç hem kulüp, hem de Limak’a büyük bir profesyonel sorumluluk yüklüyor. Barcelona Futbol Kulübünün 125. kuruluş yıldönümüne denk gelen Kasım 2024 tarihine kadar bu süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230110/barcelonanin-stadini-limak-yenileyecek-1065580974.html

camp nou stadı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barcelona kulübü, camp nou stadı, limak holding, nihat özdemir