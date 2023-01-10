https://sputniknews.com.tr/20230110/barcelonanin-stadini-limak-yenileyecek-1065580974.html

Barcelona'nın stadını Limak yenileyecek

Barcelona'nın stadını Limak yenileyecek

İspanya La Liga futbol takımı Barcelona, Nou Camp'ın yenilenmesi projesinin Limak İnşaat tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Kulüp, haziran ayında... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T09:16+0300

2023-01-10T09:16+0300

2023-01-10T09:16+0300

spor

barcelona

camp nou stadı

limak

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Barcelona’nın açıklamasına göre Barcelona Yönetim Kurulu dün, Limak İnşaat‘ın Camp Nou’nun inşaatı ve tadilatından sorumlu olmasını onayladı.İnşaat, bu yılın haziran ayında başlayacak.İspanyol basında, 2026 yazında sona ermesi öngörülün projenin maliyetinin 900 milyon euro civarında olacağı iddia edildi.Projeyle Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması amaçlanıyor.La Liga'da 2022-2023 sezonu tamamlandıktan sonra inşaata girecek Nou Camp'tan dolayı Barcelona futbol takımı, 2024'ün ekim ayına kadar maçlarını Barselona kentinin Montjuic bölgesindeki Olimpiyat Stadı'nda (yaklaşık 50 bin kapasiteli) oynayacak.

https://sputniknews.com.tr/20220913/barcelonanin-nou-camp-stadinda-restorasyon-projesine-turk-sirketi-de-teklif-goturecek-1061138235.html

camp nou stadı

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