https://sputniknews.com.tr/20230110/barcelonanin-stadini-limak-yenileyecek-1065580974.html
Barcelona'nın stadını Limak yenileyecek
Barcelona'nın stadını Limak yenileyecek
İspanya La Liga futbol takımı Barcelona, Nou Camp'ın yenilenmesi projesinin Limak İnşaat tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Kulüp, haziran ayında... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T09:16+0300
2023-01-10T09:16+0300
2023-01-10T09:16+0300
spor
barcelona
camp nou stadı
limak
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Barcelona’nın açıklamasına göre Barcelona Yönetim Kurulu dün, Limak İnşaat‘ın Camp Nou’nun inşaatı ve tadilatından sorumlu olmasını onayladı.İnşaat, bu yılın haziran ayında başlayacak.İspanyol basında, 2026 yazında sona ermesi öngörülün projenin maliyetinin 900 milyon euro civarında olacağı iddia edildi.Projeyle Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması amaçlanıyor.La Liga'da 2022-2023 sezonu tamamlandıktan sonra inşaata girecek Nou Camp'tan dolayı Barcelona futbol takımı, 2024'ün ekim ayına kadar maçlarını Barselona kentinin Montjuic bölgesindeki Olimpiyat Stadı'nda (yaklaşık 50 bin kapasiteli) oynayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220913/barcelonanin-nou-camp-stadinda-restorasyon-projesine-turk-sirketi-de-teklif-goturecek-1061138235.html
camp nou stadı
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barcelona, camp nou stadı, limak
barcelona, camp nou stadı, limak
Barcelona'nın stadını Limak yenileyecek
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İspanya La Liga futbol takımı Barcelona, Nou Camp'ın yenilenmesi projesinin Limak İnşaat tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Kulüp, haziran ayında çalışmaları başlatacağını duyurdu.
Barcelona’nın açıklamasına göre Barcelona Yönetim Kurulu dün, Limak İnşaat‘ın Camp Nou’nun inşaatı ve tadilatından sorumlu olmasını onayladı.
İnşaat, bu yılın haziran ayında başlayacak.
İspanyol basında, 2026 yazında sona ermesi öngörülün projenin maliyetinin 900 milyon euro civarında olacağı iddia edildi.
Projeyle Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması amaçlanıyor.
La Liga'da 2022-2023 sezonu tamamlandıktan sonra inşaata girecek Nou Camp'tan dolayı Barcelona futbol takımı, 2024'ün ekim ayına kadar maçlarını Barselona kentinin Montjuic bölgesindeki Olimpiyat Stadı'nda (yaklaşık 50 bin kapasiteli) oynayacak.