https://sputniknews.com.tr/20220913/barcelonanin-nou-camp-stadinda-restorasyon-projesine-turk-sirketi-de-teklif-goturecek-1061138235.html

Barcelona'nın Nou Camp Stadı'nda restorasyon projesine Türk şirketi de teklif götürecek

Barcelona'nın Nou Camp Stadı'nda restorasyon projesine Türk şirketi de teklif götürecek

İspanya'nın Barcelona Kulübü'nün ekim ayı ortasında ihaleye açması öngörülen Nou Camp Stadı ve çevresinin restorasyonu projesine Türkiye'den Limak Holding'in... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T16:42+0300

2022-09-13T16:42+0300

2022-09-13T16:42+0300

spor

camp nou stadı

barcelona

limak holding

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061138078_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0ee2cdc5b59b86adf69be0c9a2f5a705.jpg

İspanyol ekonomi gazetesi El Economista, gerek Kovid-19 salgını gerekse Barcelona'nın yaşadığı finansal krizden dolayı yaklaşık iki yıldır ertelenen Nou Camp Stadı'nın kapsamlı restorasyonu projesine ekim ayından itibaren hız verileceğini yazdı.Haberde 'Espai Barça' projesine İspanyol ve uluslararası inşaat şirketlerinden toplam 6 teklifin sunulacağı belirtildi.İspanya'dan Acciona, FCC, Ferrovial ve Sacyr adlı büyük firmaların yanı sıra Türkiye'den Limak Holding ve Fransa'dan Vinci'nin de bu projeye talip oldukları kaydedildi.Barcelona için çok önemli olan projenin Ocak 2023'te başlayıp 2026 yazında sona ermesi öngörülürken, maliyetinin 900 milyon euro civarında olacağı ileri sürülüyor.Projeyle Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması amaçlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220905/thy-uefa-sampiyonlar-liginin-resmi-sponsoru-oldu-1060810439.html

camp nou stadı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

camp nou stadı, barcelona, limak holding