https://sputniknews.com.tr/20220913/barcelonanin-nou-camp-stadinda-restorasyon-projesine-turk-sirketi-de-teklif-goturecek-1061138235.html
Barcelona'nın Nou Camp Stadı'nda restorasyon projesine Türk şirketi de teklif götürecek
Barcelona'nın Nou Camp Stadı'nda restorasyon projesine Türk şirketi de teklif götürecek
İspanya'nın Barcelona Kulübü'nün ekim ayı ortasında ihaleye açması öngörülen Nou Camp Stadı ve çevresinin restorasyonu projesine Türkiye'den Limak Holding'in... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T16:42+0300
2022-09-13T16:42+0300
2022-09-13T16:42+0300
spor
camp nou stadı
barcelona
limak holding
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İspanyol ekonomi gazetesi El Economista, gerek Kovid-19 salgını gerekse Barcelona'nın yaşadığı finansal krizden dolayı yaklaşık iki yıldır ertelenen Nou Camp Stadı'nın kapsamlı restorasyonu projesine ekim ayından itibaren hız verileceğini yazdı.Haberde 'Espai Barça' projesine İspanyol ve uluslararası inşaat şirketlerinden toplam 6 teklifin sunulacağı belirtildi.İspanya'dan Acciona, FCC, Ferrovial ve Sacyr adlı büyük firmaların yanı sıra Türkiye'den Limak Holding ve Fransa'dan Vinci'nin de bu projeye talip oldukları kaydedildi.Barcelona için çok önemli olan projenin Ocak 2023'te başlayıp 2026 yazında sona ermesi öngörülürken, maliyetinin 900 milyon euro civarında olacağı ileri sürülüyor.Projeyle Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması amaçlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/thy-uefa-sampiyonlar-liginin-resmi-sponsoru-oldu-1060810439.html
camp nou stadı
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camp nou stadı, barcelona, limak holding
camp nou stadı, barcelona, limak holding
Barcelona'nın Nou Camp Stadı'nda restorasyon projesine Türk şirketi de teklif götürecek
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İspanya'nın Barcelona Kulübü'nün ekim ayı ortasında ihaleye açması öngörülen Nou Camp Stadı ve çevresinin restorasyonu projesine Türkiye'den Limak Holding'in de teklif sunacağı iddia edildi.
İspanyol ekonomi gazetesi El Economista, gerek Kovid-19 salgını gerekse Barcelona'nın yaşadığı finansal krizden dolayı yaklaşık iki yıldır ertelenen Nou Camp Stadı'nın kapsamlı restorasyonu projesine ekim ayından itibaren hız verileceğini yazdı.
Haberde 'Espai Barça' projesine İspanyol ve uluslararası inşaat şirketlerinden toplam 6 teklifin sunulacağı belirtildi.
İspanya'dan Acciona, FCC, Ferrovial ve Sacyr adlı büyük firmaların yanı sıra Türkiye'den Limak Holding ve Fransa'dan Vinci'nin de bu projeye talip oldukları kaydedildi.
Barcelona için çok önemli olan projenin Ocak 2023'te başlayıp 2026 yazında sona ermesi öngörülürken, maliyetinin 900 milyon euro civarında olacağı ileri sürülüyor.
Projeyle Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması amaçlanıyor.