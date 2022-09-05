https://sputniknews.com.tr/20220905/thy-uefa-sampiyonlar-liginin-resmi-sponsoru-oldu-1060810439.html

THY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu

THY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu

Türk Hava Yolları, 2023 finali İstanbul’da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T11:45+0300

2022-09-05T11:45+0300

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uefa şampiyonlar ligi

spor

türk hava yolları (thy)

sponsor

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Türk Hava Yolları (THY) uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu.Anlaşma kapsamında THY'nin, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte THY, UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finalleri’nde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.Türk Hava Yolları’nın UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğuyla ilgili duyuru Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve üst yöneticiler ile UEFA Başkanı Aleksander Čeferin’in ve UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sponsorluk ile ilgili “Bu sponsorlukla THY markasını sezon boyunca dünyanın dört bir köşesine taşıyacak, 10 Haziran 2023’te de tüm dünyayı İstanbul’da buluşturacağız” dedi.UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise şunları söyledi: THY, EURO 2016’daki resmi havayolu sponsorluğuyla UEFA ile işbirliği yapan dünyadaki ilk havayolu şirketi olmuştu. Şirket, F.C. Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, River Plate gibi önemli takımlarla da sponsorluklar gerçekleştirmişti.678 milyon kişi izliyorŞampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70’den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada ise 28 milyar etkileşim ile sporseverler Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak oluyor.

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uefa şampiyonlar ligi, türk hava yolları (thy), sponsor