https://sputniknews.com.tr/20220902/uefadan-fenerbahce-ve-trabzonspor-aciklamasi-onumuzdeki-donemde-yakindan-izlenecekler-1060738418.html
UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması: Önümüzdeki dönemde yakından izlenecekler
UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması: Önümüzdeki dönemde yakından izlenecekler
UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un izleme listesinde yer aldığını açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T19:32+0300
2022-09-02T19:32+0300
2022-09-02T19:36+0300
uefa
spor
fenerbahçe
trabzonspor
finansal fair play (ffp)
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UEFA, 2021/22 sezonunda Finansal Fair Play'i (FFP) ihlal etme riski olan ve izlemeye aldığı kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğunu açıkladı.UEFA'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, Kovid-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek" denildi.UEFA tarafından bu 19 kulübe 2023 mali yılından itibaren istinai Covid imtiyazlarının ve geçmiş mali sonuçların değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı hatırlatması yapılırken bu kulüplerden ek finansal bilgiler istendi. 19 kulübün mali durumlarının önümüzdeki dönemde yakından izleneceği belirtildi.UEFA, aralarında Beşiktaş'ın da olduğu 8 kulüple FFP anlaşmsı imzalandığını açıkladı.UEFA'nın anlaştığı ancak para cezası verdiği takımlar ise şöyle:Beşiktaş da bugün denk hesap durumu incelemesi sonucunda UEFA ile FFP Yapılandırma Anlaşması imzalandığını açıklamıştı.UEFA'nın izlediği 19 kulüp:Borussia Dortmund (Almanya), Chelsea FC (İngiltere), FC Barcelona (İspanya), FC Basel 1893 (İsviçre), 1.FC Union Berlin (Almanya), Fenerbahçe SK , Feyenoord (Hollanda), Leicester City FC (İngiltere), Manchester City FC (İngiltere), Olympique Lyonnais (Fransa), Glasgow Rangers (İskoçya), Real Betis (İspanya), Royal Antwerp FC (Belçika), Sevilla FC (İspanya), SS Lazio (İtalya), SSC Napoli (İtalya), Trabzonspor AŞ, VFL Wolfsburg (Almanya) ve West Ham United (İngiltere)
https://sputniknews.com.tr/20220902/besiktas-uefa-ile-finansal-fair-play-anlasmasi-yapti-uyulmazsa-men-cezasi-var-1060736832.html
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uefa, fenerbahçe, trabzonspor, finansal fair play (ffp)
uefa, fenerbahçe, trabzonspor, finansal fair play (ffp)
UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması: Önümüzdeki dönemde yakından izlenecekler
19:32 02.09.2022 (güncellendi: 19:36 02.09.2022) Abone ol
UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un izleme listesinde yer aldığını açıkladı.
UEFA, 2021/22 sezonunda Finansal Fair Play'i (FFP) ihlal etme riski olan ve izlemeye aldığı kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğunu açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Trabzonspor, Kovid-19 acil durum önlemlerinin uygulanması sayesinde ve geçmişteki olumlu denk hesap sonuçlarından yararlandıkları için, denk hesap şartını teknik olarak yerine getirebildi. Bu kulüpler önümüzdeki dönemde yakından izlenecek" denildi.
UEFA tarafından bu 19 kulübe 2023 mali yılından itibaren istinai Covid imtiyazlarının ve geçmiş mali sonuçların değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı hatırlatması yapılırken bu kulüplerden ek finansal bilgiler istendi. 19 kulübün mali durumlarının önümüzdeki dönemde yakından izleneceği belirtildi.
UEFA, aralarında Beşiktaş'ın da olduğu 8 kulüple FFP anlaşmsı imzalandığını açıkladı.
UEFA'nın anlaştığı ancak para cezası verdiği takımlar ise şöyle:
Juventus: 3.5 milyon euro
Beşiktaş da bugün denk hesap durumu incelemesi sonucunda UEFA ile FFP Yapılandırma Anlaşması imzalandığını açıklamıştı.
UEFA'nın izlediği 19 kulüp:
Borussia Dortmund (Almanya), Chelsea FC (İngiltere), FC Barcelona (İspanya), FC Basel 1893 (İsviçre), 1.FC Union Berlin (Almanya), Fenerbahçe SK , Feyenoord (Hollanda), Leicester City FC (İngiltere), Manchester City FC (İngiltere), Olympique Lyonnais (Fransa), Glasgow Rangers (İskoçya), Real Betis (İspanya), Royal Antwerp FC (Belçika), Sevilla FC (İspanya), SS Lazio (İtalya), SSC Napoli (İtalya), Trabzonspor AŞ, VFL Wolfsburg (Almanya) ve West Ham United (İngiltere)