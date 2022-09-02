https://sputniknews.com.tr/20220902/besiktas-uefa-ile-finansal-fair-play-anlasmasi-yapti-uyulmazsa-men-cezasi-var-1060736832.html

Beşiktaş, UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması yaptı: Uyulmazsa men cezası var

Beşiktaş, UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması yaptı: Uyulmazsa men cezası var

Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında Yapılandırma Anlaşması imzalandığını açıkladı. UEFA ayrıca 4 İtalyan ve 3 Fransız kulübüyle de FFP... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T18:39+0300

2022-09-02T18:39+0300

2022-09-02T18:53+0300

spor

beşiktaş

futbol

uefa

finansal fair play (ffp)

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Beşiktaş, UEFA ile yapılan anlaşmanın 2025-26 sezonu sonuna kadar yapıldığını duyurdu.Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklama şöyle:UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri; denk hesap durumu inceleme süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında Yapılandırma Anlaşması (Settlement Agreement) imzalanmıştır.Yapılan anlaşmanın ana hatları şu şekildedir:2021/22 sezonu için projekte edilmiş olan denk hesap açığı sınırları içinde kalacağını,2022/23 sezonu için maksimum 60 milyon euro denk hesap açığı (Adjusted Football Earnings deficit) vereceğini,2023/24 sezonu için maksimum 0 milyon euro denk hesap açığı (adjusted football earnings deficit) vereceğini taahhüt etmektedir. 2022/23 sezonu için anılan tutarın altında gerçekleşen denk hesap açığı tutarı, 2023/24 sezonunda kullanılabilecektir.200 bin euro 2021/22 hedefi 20 milyon eurodan daha fazla aşıldığı takdirde1.6 milyon euro 2022/23 hedefi 40 milyon eurodan daha fazla aşıldığı takdirde,1.6 milyon euro 2023/24 hedefi 40 milyon eurodan daha fazla aşıldığı takdirdemahsuba konu olacaktır. Aşımlar anılan tutarlardan düşük olduğu takdirde, kıstelyevm usülüne göre hesaplama yapılacaktır.2021/22 hedeflerinin 10 milyon eurodan fazla aşılması durumunda 2023/24 sezonunda uygulanmak üzere,2022/23 hedeflerinin 20 milyon eurodan fazla aşılması durumunda 2024/25 sezonunda uygulanmak üzere,2023/24 hedeflerinin 10 milyon eurodan fazla aşılması durumunda 2025/26 sezonunda uygulanmak üzere.2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon eurodan fazla aşılır ise2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon eurodan fazla aşılır ise2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon eurodan fazla aşılır ise2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon eurodan fazla aşılır2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon eurodan fazla aşılır2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon eurodan fazla aşılırhükümlerinden bir tanesi gerçekleşirse, Şirketimiz ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.UEFA ile anlaşma yapan diğer takımlarUEFA'nın anlaşma yaptığı diğer takımlar: PSG, Marsilya, Monaco, Inter, Milan, Juventus ve Roma

https://sputniknews.com.tr/20220901/ingilterede-besiktas-futbol-okulu-acildi-1060686130.html

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beşiktaş, futbol, uefa, finansal fair play (ffp)