https://sputniknews.com.tr/20230131/ayni-binadaki-9-daireyi-soydular-kombi-banyo-ve-mutfak-bataryalarini-da-caldilar-1066375669.html
Aynı binadaki 9 daireyi soydular: Kombi, banyo ve mutfak bataryalarını da çaldılar
Aynı binadaki 9 daireyi soydular: Kombi, banyo ve mutfak bataryalarını da çaldılar
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 4 katlı bir apartmanda bulunan 9 daireye hırsız girdi. Hırsızların kombi, banyo ve mutfak bataryalarını da çaldığı bildirildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T02:15+0300
2023-01-31T02:15+0300
2023-01-31T02:15+0300
hırsız
sakarya
karasu
ev
daire
soygun
yaşam
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Sakarya Karasu'da Yalı Mahallesi'nde bulunan ve genellikle yazlık olarak kullanılan 4 katlı binaya giren kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler, binadaki 9 daireyi soydu.Apartmana gelen bir ev sahibi, dairelerin kapılarının açık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızların eşyaların yanı sıra kombi, banyo ve mutfak bataryalarını da çaldığı tespit edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak çalışma başlattı.'Televizyonumu hazırlamışlar ama alamadan gitmişler'Gazetecilere konuşan ev sahiplerinden Nesrin Oflugil, "Komşularımız 9 daireye girildiğini söyleyince acilen Karasu’ya geldik. Televizyonumu hazırlamışlar ama alamadan gitmişler. Komşularımıza daha çok maddi zarar vermişler. Çelik kapı taktırarak önlem alacağız" dedi.İstanbul’dan gelen ev sahibi Nuray Yılmaz da “Evimizden tencerelere varana kadar almışlar. Kombimizi çalmışlar. Bataryaları sökmüşler, uydu cihazı, televizyon ne buldularsa götürmüşler" ifadelerini kullandı.Diğer ev sahibi Asuman Özsoy da "Komşumuzla birlikte geldik. Baktık ki kilidimiz kırık, kapımız açık. Muslukları sökmüşler, televizyon ve kombiyi almışlar. Yatağın üzerindeki örtüleri bile dağıtmışlar" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230130/market-calisanlari-urun-calarken-yakaladiklari-hirsiza-tokat-atti-1066357299.html
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hırsız, sakarya, karasu, ev, daire, soygun
hırsız, sakarya, karasu, ev, daire, soygun
Aynı binadaki 9 daireyi soydular: Kombi, banyo ve mutfak bataryalarını da çaldılar
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 4 katlı bir apartmanda bulunan 9 daireye hırsız girdi. Hırsızların kombi, banyo ve mutfak bataryalarını da çaldığı bildirildi.
Sakarya Karasu'da Yalı Mahallesi'nde bulunan ve genellikle yazlık olarak kullanılan 4 katlı binaya giren kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler, binadaki 9 daireyi soydu.
Apartmana gelen bir ev sahibi, dairelerin kapılarının açık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızların eşyaların yanı sıra kombi, banyo ve mutfak bataryalarını da çaldığı tespit edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak çalışma başlattı.
'Televizyonumu hazırlamışlar ama alamadan gitmişler'
Gazetecilere konuşan ev sahiplerinden Nesrin Oflugil, "Komşularımız 9 daireye girildiğini söyleyince acilen Karasu’ya geldik. Televizyonumu hazırlamışlar ama alamadan gitmişler. Komşularımıza daha çok maddi zarar vermişler. Çelik kapı taktırarak önlem alacağız" dedi.
İstanbul’dan gelen ev sahibi Nuray Yılmaz da “Evimizden tencerelere varana kadar almışlar. Kombimizi çalmışlar. Bataryaları sökmüşler, uydu cihazı, televizyon ne buldularsa götürmüşler" ifadelerini kullandı.
Diğer ev sahibi Asuman Özsoy da "Komşumuzla birlikte geldik. Baktık ki kilidimiz kırık, kapımız açık. Muslukları sökmüşler, televizyon ve kombiyi almışlar. Yatağın üzerindeki örtüleri bile dağıtmışlar" diye konuştu.