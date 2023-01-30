https://sputniknews.com.tr/20230130/market-calisanlari-urun-calarken-yakaladiklari-hirsiza-tokat-atti-1066357299.html
Market çalışanları ürün çalarken yakaladıkları hırsıza tokat attı
Market çalışanları ürün çalarken yakaladıkları hırsıza tokat attı
İstanbul'da bir zincir markete girerek ürün çalan şahıs, çalışanlar tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan hırsıza, personeller tarafından tokat atıldı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T15:44+0300
2023-01-30T15:44+0300
2023-01-30T15:52+0300
türkiye
hırsız
istanbul
market
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Geçtiğimiz cuma günü Fatih Mahallesi'nde zincir markette bir hırsızlık yaşandı.İddiaya göre, bir markete giren şahıs, çaldığı ürünlerle kaçarken çalışanlar tarafından yakalandı. Personeller ile hırsız arasında bir süre tartışma yaşandı. Hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir market çalışanı hırsıza tokat attı. O sırada çalışanların elinden kurtulan hırsız kaçarak kayıplara karıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230128/lokantaya-giren-hirsiz-paralari-caldiktan-sonra-yemek-yedi-ve-dukkanin-ortasina-tuvaletini-yapti-1066293008.html
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hırsız, istanbul, market
Market çalışanları ürün çalarken yakaladıkları hırsıza tokat attı
15:44 30.01.2023 (güncellendi: 15:52 30.01.2023) Abone ol
İstanbul'da bir zincir markete girerek ürün çalan şahıs, çalışanlar tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan hırsıza, personeller tarafından tokat atıldı.
Geçtiğimiz cuma günü Fatih Mahallesi'nde zincir markette bir hırsızlık yaşandı.
İddiaya göre, bir markete giren şahıs, çaldığı ürünlerle kaçarken çalışanlar tarafından yakalandı. Personeller ile hırsız arasında bir süre tartışma yaşandı.
Hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir market çalışanı hırsıza tokat attı. O sırada çalışanların elinden kurtulan hırsız kaçarak kayıplara karıştı.