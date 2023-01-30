https://sputniknews.com.tr/20230130/market-calisanlari-urun-calarken-yakaladiklari-hirsiza-tokat-atti-1066357299.html

Market çalışanları ürün çalarken yakaladıkları hırsıza tokat attı

Market çalışanları ürün çalarken yakaladıkları hırsıza tokat attı

İstanbul'da bir zincir markete girerek ürün çalan şahıs, çalışanlar tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan hırsıza, personeller tarafından tokat atıldı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T15:44+0300

2023-01-30T15:44+0300

2023-01-30T15:52+0300

türkiye

hırsız

istanbul

market

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066357147_0:23:496:302_1920x0_80_0_0_ae8a60ba47d0c4cc494552aa558764aa.jpg

Geçtiğimiz cuma günü Fatih Mahallesi'nde zincir markette bir hırsızlık yaşandı.İddiaya göre, bir markete giren şahıs, çaldığı ürünlerle kaçarken çalışanlar tarafından yakalandı. Personeller ile hırsız arasında bir süre tartışma yaşandı. Hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir market çalışanı hırsıza tokat attı. O sırada çalışanların elinden kurtulan hırsız kaçarak kayıplara karıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230128/lokantaya-giren-hirsiz-paralari-caldiktan-sonra-yemek-yedi-ve-dukkanin-ortasina-tuvaletini-yapti-1066293008.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırsız, istanbul, market