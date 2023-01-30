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Market çalışanları ürün çalarken yakaladıkları hırsıza tokat attı
Market çalışanları ürün çalarken yakaladıkları hırsıza tokat attı
İstanbul'da bir zincir markete girerek ürün çalan şahıs, çalışanlar tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan hırsıza, personeller tarafından tokat atıldı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T15:44+0300
2023-01-30T15:52+0300
türkiye
hırsız
istanbul
market
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Geçtiğimiz cuma günü Fatih Mahallesi'nde zincir markette bir hırsızlık yaşandı.İddiaya göre, bir markete giren şahıs, çaldığı ürünlerle kaçarken çalışanlar tarafından yakalandı. Personeller ile hırsız arasında bir süre tartışma yaşandı. Hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir market çalışanı hırsıza tokat attı. O sırada çalışanların elinden kurtulan hırsız kaçarak kayıplara karıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230128/lokantaya-giren-hirsiz-paralari-caldiktan-sonra-yemek-yedi-ve-dukkanin-ortasina-tuvaletini-yapti-1066293008.html
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hırsız, istanbul, market
hırsız, istanbul, market

Market çalışanları ürün çalarken yakaladıkları hırsıza tokat attı

15:44 30.01.2023 (güncellendi: 15:52 30.01.2023)
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLATMarket çalışanı ürün çalarken yakaladıkları hırsızı tokatladı
Market çalışanı ürün çalarken yakaladıkları hırsızı tokatladı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT
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İstanbul'da bir zincir markete girerek ürün çalan şahıs, çalışanlar tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan hırsıza, personeller tarafından tokat atıldı.
Geçtiğimiz cuma günü Fatih Mahallesi'nde zincir markette bir hırsızlık yaşandı.
İddiaya göre, bir markete giren şahıs, çaldığı ürünlerle kaçarken çalışanlar tarafından yakalandı. Personeller ile hırsız arasında bir süre tartışma yaşandı.
Hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir market çalışanı hırsıza tokat attı. O sırada çalışanların elinden kurtulan hırsız kaçarak kayıplara karıştı.
Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve dükkanın ortasına tuvaletini yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
YAŞAM
Lokantaya giren hırsız, paraları çaldıktan sonra yemek yedi ve tuvaletini yaptı
28 Ocak, 10:04
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