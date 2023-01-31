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https://sputniknews.com.tr/20230131/avrupada-alisveris-sitelerinin-yaklasik-yuzde-40i-aldatici-bulundu-1066375463.html
Avrupa'da alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40'ı aldatıcı bulundu
Avrupa'da alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40'ı aldatıcı bulundu
Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren internet alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40'ının manipüle edici uygulamalarda bulunduğu tespit edildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T01:57+0300
2023-01-31T01:57+0300
dünya
ab
ab komisyonu
avrupa
alışveriş sitesi
aldatma
tarama
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AB Komisyonu, üye 23 ülke ile Noveç ve İzlanda tüketici koruma kurumlarının katılımıyla Avrupa'da toplam 399 internet alışveriş sitesine yönelik yapılan tarama sonuçlarını yayımladı.Tekstilden elektronik cihazlara kadar geniş bir yelpazede ürün satışı gerçekleştiren sitelerde yapılan inceleme sonuçlarına göre, 148 internet sitesi tüketicileri aldatıcı uygulamalar kullandı.Toplam 42 internet sitesi belirli ürünleri satın almak için son süreyi içeren sahte geri sayım sayaçları uyguladı.54 internet alışveriş sitesi, görsel tasarımları veya dil seçenekleriyle tüketicileri aboneliğe, daha pahalı ürünlere veya daha pahalı teslimat seçeneklerine yönlendirdi.70 internet sitesi, teslimat maliyeti, ürün içeriği, daya uygun fiyatlı seçenek gibi önemli bilgileri sakladı veya bu bilgileri tüketiciler için daha az görünür hale getirdi.Ayrıca, 23 internet sitesi tüketicileri bir aboneliğe yönlendirmek için bilgi gizledi.İncelenen internet sitelerinin 102'sinin alışveriş uygulamaları da denetlendi. Bu uygulamaların 27 tanesi "karanlık desenler" olarak tanımlanan ve internet sitelerinin kullanıcıları kendi istekleri dışında hareket etmeye yönlendirdikleri tasarım hileleri kullandığı belirlendi.Bu aşamada, ulusal tüketici koruma makamları internet sitelerinin söz konusu uygulamalara son vermelerini sağlayacak.
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ab, ab komisyonu, avrupa, alışveriş sitesi, aldatma, tarama
ab, ab komisyonu, avrupa, alışveriş sitesi, aldatma, tarama

Avrupa'da alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40'ı aldatıcı bulundu

01:57 31.01.2023
© AAİnternetten alışveriş
İnternetten alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren internet alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40'ının manipüle edici uygulamalarda bulunduğu tespit edildi.
AB Komisyonu, üye 23 ülke ile Noveç ve İzlanda tüketici koruma kurumlarının katılımıyla Avrupa'da toplam 399 internet alışveriş sitesine yönelik yapılan tarama sonuçlarını yayımladı.
Tekstilden elektronik cihazlara kadar geniş bir yelpazede ürün satışı gerçekleştiren sitelerde yapılan inceleme sonuçlarına göre, 148 internet sitesi tüketicileri aldatıcı uygulamalar kullandı.
Toplam 42 internet sitesi belirli ürünleri satın almak için son süreyi içeren sahte geri sayım sayaçları uyguladı.
54 internet alışveriş sitesi, görsel tasarımları veya dil seçenekleriyle tüketicileri aboneliğe, daha pahalı ürünlere veya daha pahalı teslimat seçeneklerine yönlendirdi.
70 internet sitesi, teslimat maliyeti, ürün içeriği, daya uygun fiyatlı seçenek gibi önemli bilgileri sakladı veya bu bilgileri tüketiciler için daha az görünür hale getirdi.
Ayrıca, 23 internet sitesi tüketicileri bir aboneliğe yönlendirmek için bilgi gizledi.
İncelenen internet sitelerinin 102'sinin alışveriş uygulamaları da denetlendi. Bu uygulamaların 27 tanesi "karanlık desenler" olarak tanımlanan ve internet sitelerinin kullanıcıları kendi istekleri dışında hareket etmeye yönlendirdikleri tasarım hileleri kullandığı belirlendi.
Bu aşamada, ulusal tüketici koruma makamları internet sitelerinin söz konusu uygulamalara son vermelerini sağlayacak.
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