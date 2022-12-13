https://sputniknews.com.tr/20221213/2022de-en-cok-kullanilan-sifreler-belli-oldu-123456-1064523817.html

2022'de en çok kullanılan şifreler belli oldu: 123456

2022'de en çok kullanılan şifreler belli oldu: 123456

Birçok kullanıcı internette hesap açarken güçlü şifreler oluşturmak yerine kolay hatırlanan şifreler seçiyor. Hesaplar için kolay, akılda kalıcı şifreler... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T14:13+0300

2022-12-13T14:13+0300

2022-12-13T14:18+0300

şifre

hacker

telefon

siber suçlar

yaşam

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Online alışveriş yapmak, bir mobil uygulamaya kaydolmak veya internette video izlemek istendiğinde mutlaka bir üyelik açılması ve bu üyelik için bir parola belirlenmesi gerekiyor. Bu parolayı oluştururken birçok kullanıcı güçlü şifreler oluşturmaktansa kolay hatırlayabilecekleri şifreleri belirlemeyi tercih ediyor. Hesaplar için kolay, akılda kalıcı şifreler oluşturmak her ne kadar cazip gelse de bu durum kötü niyetli kişilerin hesaplara erişimini kolaylaştırıyor. Şifreleri hatırlamak ve tahmin etmek ne kadar kolay olursa, siber suçlulara karşı da o kadar savunmasız olunabildiğini ifade eden Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dark webe sızan hesap bilgilerinde bulunan en yaygın 20 şifreyi ve şifre hırsızlığında kullanılan 5 yöntemi sıralıyor.Gün geçtikçe artan siber tehditler, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketleri ve internet ortamında online olarak bulunan birçok kullanıcının verilerini güvende tutmasını zorlaştırıyor. Siber saldırıların büyük çoğunluğunu oluşturan şifre odaklı saldırılar, siber saldırganların istedikleri tüm bilgilere erişmesine olanak sağlıyor. Yakın zamanda dark webe sızan hesap bilgilerinde bulunan en yaygın 20 şifrenin listesi yayınlanırken en sık kullanılan parolalardan bazılarının son derece ilginç olduğu gözlemleniyor. İşte en yaygın 20 şifre;Parola hırsızlığında hackerların en sık kullandığı 5 yöntemBireysel şifrelere yönelik saldırılar, veri ihlalinin en yaygın yöntemlerinin başında geliyor. Şifre saldırısı en basit haliyle bir siber suçlunun, kullanıcılara ait bireysel bir parolayı ele geçirmeye çalışması olarak ifade edilebilir. Yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlara göre yaklaşık her üç kişiden biri farklı hesaplara erişmek için aynı şifreye sahip. Veri ihlallerinin yüzde 81’inin çalınan şifreler aracılığıyla yapıldığını göz önüne alınca bu oldukça riskli sonuçlar doğurabiliyor. Farklı ve güçlü birçok şifreyi akılda tutmak oldukça zor olabilir.Siber saldırganların parola saldırılarında en sık kullandığı 5 yönteme ilişkin Alev Akkoyunlu bu yöntemleri şöyle sıraladı:

https://sputniknews.com.tr/20220131/dijital-donusum-ofisi-sosyal-medyada-en-cok-kullanilan-8-dolandiricilik-yontemini-acikladi-1053294095.html

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şifre, hacker, telefon, siber suçlar