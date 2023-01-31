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https://sputniknews.com.tr/20230131/ambulansa-yol-vermeyen-konvoydaki-arac-suruculeri-yakalandi-toplamda-118-bin-487-lira-ceza-1066372962.html
Ambulansa yol vermeyen konvoydaki araç sürücüleri yakalandı: Toplamda 118 bin 487 lira ceza
Ambulansa yol vermeyen konvoydaki araç sürücüleri yakalandı: Toplamda 118 bin 487 lira ceza
İstanbul Fatih’te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermemişti. O sürücüler, polis ekipleri tarafından yakalandı ve yakalanan şahıslar hakkında... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T00:11+0300
2023-01-31T00:34+0300
türkiye
istanbul
fatih
düğün
düğün konvoyu
ambulans
para cezası
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Basına ve sosyal medyaya yansıyan 'Fatih'te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermedi' başlıklı haberler sonrasında polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermeyerek seyir halinde olan 5 aracın plaka bilgilerini tespit etti. Çalışmaların devamında araç sürücüleri olan R.A.İ., M.H.N., A.A.H., H.K. ve Z.T. isimli şahıslar ve araçlarda yolcu olarak bulunan M.E.İ., İ.E.İ., M.E. ve İ.E.İ. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı.Konu ile ilgili yolcu olarak bulunan şahıslara, 'emniyet kemeri takmamak' maddesinden 436 TL, 'yetki belgesiz araçtan taşımacılık hizmeti almak' maddesinden 1353 TL para cezası uygulanırken, yakalanan araç sürücüsü şahıslara ise, 'korsan taşımacılık' maddesinden 20 bin 342 TL, 'film cam' maddesinden 951 TL, 'geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek' maddesinden 436 TL, 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 TL para cezası kesildi. Ayrıca; A.İ. isimli araç sürücüsüne 'izinsiz reklam logo' maddesinden 436 TL, tüm şahıslara da toplamda 118 bin 487 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar da 60 gün süre ile trafikten men edildi.Öte yandan, yakalanan 5 araç sürücüsü hakkında 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230113/ambulansa-yol-vermemek-icin-yola-beton-doktu-1065730259.html
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istanbul, fatih, düğün, düğün konvoyu, ambulans, para cezası
istanbul, fatih, düğün, düğün konvoyu, ambulans, para cezası

Ambulansa yol vermeyen konvoydaki araç sürücüleri yakalandı: Toplamda 118 bin 487 lira ceza

00:11 31.01.2023 (güncellendi: 00:34 31.01.2023)
© İHAİstanbul Fatih’te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermemişti. O sürücüler, polis ekipleri tarafından yakalandı ve yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Fatih’te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermemişti. O sürücüler, polis ekipleri tarafından yakalandı ve yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© İHA
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İstanbul Fatih’te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermemişti. O sürücüler, polis ekipleri tarafından yakalandı ve yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Tüm şahıslara da toplamda 118 bin 487 TL idari para cezası uygulandı.
Basına ve sosyal medyaya yansıyan 'Fatih'te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermedi' başlıklı haberler sonrasında polis ekipleri harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermeyerek seyir halinde olan 5 aracın plaka bilgilerini tespit etti.
Çalışmaların devamında araç sürücüleri olan R.A.İ., M.H.N., A.A.H., H.K. ve Z.T. isimli şahıslar ve araçlarda yolcu olarak bulunan M.E.İ., İ.E.İ., M.E. ve İ.E.İ. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı.
Konu ile ilgili yolcu olarak bulunan şahıslara, 'emniyet kemeri takmamak' maddesinden 436 TL, 'yetki belgesiz araçtan taşımacılık hizmeti almak' maddesinden 1353 TL para cezası uygulanırken, yakalanan araç sürücüsü şahıslara ise, 'korsan taşımacılık' maddesinden 20 bin 342 TL, 'film cam' maddesinden 951 TL, 'geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek' maddesinden 436 TL, 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 TL para cezası kesildi.
Ayrıca; A.İ. isimli araç sürücüsüne 'izinsiz reklam logo' maddesinden 436 TL, tüm şahıslara da toplamda 118 bin 487 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar da 60 gün süre ile trafikten men edildi.
Öte yandan, yakalanan 5 araç sürücüsü hakkında 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.
Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü. O anları ambulans şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydederken duruma isyan etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
TÜRKİYE
Ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı
13 Ocak, 23:42
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