Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230113/ambulansa-yol-vermemek-icin-yola-beton-doktu-1065730259.html
Ambulansa yol vermemek için yola beton döktü
Ambulansa yol vermemek için yola beton döktü
Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü. O anları ambulans şoförü cep telefonu... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T23:42+0300
2023-01-13T23:42+0300
türkiye
ambulans
yol
sürücü
istanbul
bağcılar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065730465_0:0:599:337_1920x0_80_0_0_616cf25db42c20f01b233b4e9beb9b8c.png
Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermedi. Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü yola ve araçların üzerine beton harcı döktü. Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Araç sürücülerinin tepkisini toplayan sürücü bir süre bu hareketlerini yapmaya devam etti.Duyarsız sürücü kayıplara karışırken yaşananlar ambulans sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Bakan Koca: İnsanlığın bittiği yerGörüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duruma tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar’da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221224/hukukcular-degerlendirdi-ambulansa-yol-vermemek-olume-sebebiyet-verme-sucu-1064973743.html
türkiye
istanbul
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065730465_63:0:512:337_1920x0_80_0_0_3845505d1c529ed3495ca7166e2d06d6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ambulans, yol, sürücü, istanbul, bağcılar
ambulans, yol, sürücü, istanbul, bağcılar

Ambulansa yol vermemek için yola beton döktü

23:42 13.01.2023
© İHABağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü. O anları ambulans şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydederken duruma isyan etti.
Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü. O anları ambulans şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydederken duruma isyan etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü. O anları ambulans şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydederken duruma isyan etti.
Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermedi.
Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü yola ve araçların üzerine beton harcı döktü.
Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Araç sürücülerinin tepkisini toplayan sürücü bir süre bu hareketlerini yapmaya devam etti.
Duyarsız sürücü kayıplara karışırken yaşananlar ambulans sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bakan Koca: İnsanlığın bittiği yer

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duruma tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar’da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır - acil servis - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
TÜRKİYE
Hukukçular değerlendirdi: Ambulansa yol vermemek 'ölüme sebebiyet verme' suçu
24 Aralık 2022, 18:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала