https://sputniknews.com.tr/20230113/ambulansa-yol-vermemek-icin-yola-beton-doktu-1065730259.html
Ambulansa yol vermemek için yola beton döktü
Ambulansa yol vermemek için yola beton döktü
Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü. O anları ambulans şoförü cep telefonu... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T23:42+0300
2023-01-13T23:42+0300
2023-01-13T23:42+0300
türkiye
ambulans
yol
sürücü
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Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermedi. Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü yola ve araçların üzerine beton harcı döktü. Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Araç sürücülerinin tepkisini toplayan sürücü bir süre bu hareketlerini yapmaya devam etti.Duyarsız sürücü kayıplara karışırken yaşananlar ambulans sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Bakan Koca: İnsanlığın bittiği yerGörüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duruma tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar’da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221224/hukukcular-degerlendirdi-ambulansa-yol-vermemek-olume-sebebiyet-verme-sucu-1064973743.html
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ambulans, yol, sürücü, istanbul, bağcılar
ambulans, yol, sürücü, istanbul, bağcılar
Ambulansa yol vermemek için yola beton döktü
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Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü. O anları ambulans şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydederken duruma isyan etti.
Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermedi.
Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü yola ve araçların üzerine beton harcı döktü.
Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Araç sürücülerinin tepkisini toplayan sürücü bir süre bu hareketlerini yapmaya devam etti.
Duyarsız sürücü kayıplara karışırken yaşananlar ambulans sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Bakan Koca: İnsanlığın bittiği yer
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duruma tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar’da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi" ifadelerini kullandı.