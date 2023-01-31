https://sputniknews.com.tr/20230131/almanyada-gorsel-ikiz-cinayeti-1066398322.html
Almanya'da 'görsel ikiz' cinayeti
Almanya'da 'görsel ikiz' cinayeti
Almanya'da Irak asıllı bir kadın, sosyal medyada gördüğü benzerini yerine geçmek üzere öldürdü. Polis, yürüttüğü soruşturma neticesinde kadını ve bir Kosova... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T15:01+0300
2023-01-31T15:01+0300
2023-01-31T15:01+0300
dünya
almanya
cinayet
ikiz
bavyera
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Almanya'da Bavyera'nın Ingolstadt kasabasında ağustos ayında çok sayıda bıçak darbesi almış 23 yaşındaki bir kadının cesedi bir araçta bulundu.Polis, başlangıçta aracın kurbana ait olduğunu düşünse de daha sonra 'ona çok benzeyen' bir başkasına ait olduğu tespit edildi.Cinayetle alakalı 23 yaşında Irak asıllı bir Alman kadın ve yine 23 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.Polis, kadının sosyal medyada gördüğü kurbanı yerine geçmek için öldürdüğü şüphesi üzerinde duruyor.'Ailevi sorunları nedeniyle ölmüş numarası yapmak istedi'Emniyetten yapılan açıklamada, "Soruşturmacılar kadın zanlının ailevi sorunlar nedeniyle artık saklanmak ve ölmüş numarası yapmak istediğine inanıyorlar" ifadeleri kullanıldı.Polis, zanlının sosyal medya aracılığıyla kendisine benzeyen birkaç kadınla temasa geçtiğini ve sahte vaatler vererek onları kendisiyle buluşmaya ikna etmeye çalıştığını bildirdi.Zanlı, ağustos ayı başlarında kurbanla temasa geçti ve 16 Ağustos'ta da buluşmayı ayarladı.İddiaya göre kurbanın Stuttgart yakınlarındaki Heilbronn'daki evine giden zanlılar, daha Ingolstadt'a dönerken kadını ormanlık bir alanda araçtan çıkardı ve çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü.Kozmetik ürünlerle tuzağa düşürdüSüddeustche Zeitung gazetesinin haberine göre güzellik uzmanı olan zanlı, kurbanı Instagram üzerinden kozmetik ürünleri sunarak tuzağa düşürdü.Gazete, her iki kadının da 'uzun kahverengi saçları, koyu teni ve fazlaca makyajlı bir yüzü' olduğu bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/almanyada-cenazesi-yanlislikla-yakilan-turku-oglunun-oldurdugu-ortaya-cikti-1065803949.html
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almanya, cinayet, ikiz, bavyera
almanya, cinayet, ikiz, bavyera
Almanya'da 'görsel ikiz' cinayeti
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Almanya'da Irak asıllı bir kadın, sosyal medyada gördüğü benzerini yerine geçmek üzere öldürdü. Polis, yürüttüğü soruşturma neticesinde kadını ve bir Kosova vatandaşını gözaltına aldı.
Almanya'da Bavyera'nın Ingolstadt kasabasında ağustos ayında çok sayıda bıçak darbesi almış 23 yaşındaki bir kadının cesedi bir araçta bulundu.
Polis, başlangıçta aracın kurbana ait olduğunu düşünse de daha sonra 'ona çok benzeyen' bir başkasına ait olduğu tespit edildi.
Cinayetle alakalı 23 yaşında Irak asıllı bir Alman kadın ve yine 23 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.
Polis, kadının sosyal medyada gördüğü kurbanı yerine geçmek için öldürdüğü şüphesi üzerinde duruyor.
'Ailevi sorunları nedeniyle ölmüş numarası yapmak istedi'
Emniyetten yapılan açıklamada, "Soruşturmacılar kadın zanlının ailevi sorunlar nedeniyle artık saklanmak ve ölmüş numarası yapmak istediğine inanıyorlar" ifadeleri kullanıldı.
Polis, zanlının sosyal medya aracılığıyla kendisine benzeyen birkaç kadınla temasa geçtiğini ve sahte vaatler vererek onları kendisiyle buluşmaya ikna etmeye çalıştığını bildirdi.
Zanlı, ağustos ayı başlarında kurbanla temasa geçti ve 16 Ağustos'ta da buluşmayı ayarladı.
İddiaya göre kurbanın Stuttgart yakınlarındaki Heilbronn'daki evine giden zanlılar, daha Ingolstadt'a dönerken kadını ormanlık bir alanda araçtan çıkardı ve çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü.
Kozmetik ürünlerle tuzağa düşürdü
Süddeustche Zeitung gazetesinin haberine göre güzellik uzmanı olan zanlı, kurbanı Instagram üzerinden kozmetik ürünleri sunarak tuzağa düşürdü.
Gazete, her iki kadının da 'uzun kahverengi saçları, koyu teni ve fazlaca makyajlı bir yüzü' olduğu bilgisini paylaştı.