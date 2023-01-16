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Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ü oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı
Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ü oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı
Geçen ay Almanya'da hayatını kaybeden bir Tük vatandaşının cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakılmıştı. Olayla ilgili adli inceleme... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T16:33+0300
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yaşam
almanya
cinayet
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Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdülkadir Sargın'ı oğlunun öldürdüğü tespit edildi.Almanya'da yaşayan Abdulkadir Sargın 71 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bir Alman vatandaşı ile karıştırılınca, o kişinin vasiyeti gereği yakıldı.Alman Savcılığı yaptığı incelemede Sargın'ı oğlunun öldürdüğünü belirledi.Hasan Sargın'ın uzun süredir psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu, tedavi gördüğü klinikten izin alarak çıktıktan sonra babasının evine geldiği ifade edildi.Alman polisine göre baba-oğul arasında çıkan tartışmanın ardından zanlı, babasının kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü, sonra kliniğe geri döndü.Aile üyeleri Abdulkadir Sargın'ı defnetmeye hazırlanırken cenazenin başka birine ait olduğunu gördü. Cenazenin yakıldığı ortaya çıktı. Alman yetkililer hakkında şikayette bulunuldu.Sargın'ın külleri Müslüman mezarlığında düzenlenen törenle toğrağa verildi.
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almanya, cinayet
almanya, cinayet

Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ü oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı

16:33 16.01.2023
© FotoğrafAlmanya'da bir Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı
Almanya'da bir Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© Fotoğraf
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Geçen ay Almanya'da hayatını kaybeden bir Tük vatandaşının cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakılmıştı. Olayla ilgili adli inceleme sürerken Abdülkadir Sargın'ın oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdülkadir Sargın'ı oğlunun öldürdüğü tespit edildi.
Almanya'da yaşayan Abdulkadir Sargın 71 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bir Alman vatandaşı ile karıştırılınca, o kişinin vasiyeti gereği yakıldı.
Alman Savcılığı yaptığı incelemede Sargın'ı oğlunun öldürdüğünü belirledi.
Hasan Sargın'ın uzun süredir psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu, tedavi gördüğü klinikten izin alarak çıktıktan sonra babasının evine geldiği ifade edildi.

Alman polisine göre baba-oğul arasında çıkan tartışmanın ardından zanlı, babasının kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü, sonra kliniğe geri döndü.
Aile üyeleri Abdulkadir Sargın'ı defnetmeye hazırlanırken cenazenin başka birine ait olduğunu gördü. Cenazenin yakıldığı ortaya çıktı. Alman yetkililer hakkında şikayette bulunuldu.
Sargın'ın külleri Müslüman mezarlığında düzenlenen törenle toğrağa verildi.
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