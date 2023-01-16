https://sputniknews.com.tr/20230116/almanyada-cenazesi-yanlislikla-yakilan-turku-oglunun-oldurdugu-ortaya-cikti-1065803949.html

Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ü oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı

Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ü oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı

Geçen ay Almanya'da hayatını kaybeden bir Tük vatandaşının cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakılmıştı. Olayla ilgili adli inceleme... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T16:33+0300

2023-01-16T16:33+0300

2023-01-16T16:33+0300

yaşam

almanya

cinayet

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Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdülkadir Sargın'ı oğlunun öldürdüğü tespit edildi.Almanya'da yaşayan Abdulkadir Sargın 71 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bir Alman vatandaşı ile karıştırılınca, o kişinin vasiyeti gereği yakıldı.Alman Savcılığı yaptığı incelemede Sargın'ı oğlunun öldürdüğünü belirledi.Hasan Sargın'ın uzun süredir psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu, tedavi gördüğü klinikten izin alarak çıktıktan sonra babasının evine geldiği ifade edildi.Alman polisine göre baba-oğul arasında çıkan tartışmanın ardından zanlı, babasının kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü, sonra kliniğe geri döndü.Aile üyeleri Abdulkadir Sargın'ı defnetmeye hazırlanırken cenazenin başka birine ait olduğunu gördü. Cenazenin yakıldığı ortaya çıktı. Alman yetkililer hakkında şikayette bulunuldu.Sargın'ın külleri Müslüman mezarlığında düzenlenen törenle toğrağa verildi.

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almanya, cinayet