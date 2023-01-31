https://sputniknews.com.tr/20230131/akbanktan-2022de-60-milyar-26-milyon-tl-konsolide-net-kar-1066414298.html

Akbank'tan 2022'de 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kar

Akbank'tan 2022'de 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kar

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bankamız 20 milyar 245 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kar elde etti. Toplam... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T21:35+0300

2023-01-31T21:35+0300

2023-01-31T21:41+0300

ekonomi

akbank

kar

hakan binbaşgil

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Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın 2022'de 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi.Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Binbaşgil, Akbank'ın 2022 yılı finansal performansına ilişkin, "2022 küresel ekonomi için zorlu bir yıl oldu. Bütün dünyayı etkileyen enflasyonist baskıların, jeopolitik risklerle birlikte daha da arttığını gördük. Ancak sermaye ve altyapısı ile güçlü olan Türk bankacılık sektörü, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu çalkantılı yılı da sağlam ve başarılı geçirdi. Akbank da 2022 yılı boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam etti" değerlendirmesinde bulundu.2022'de ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 616 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 757 milyar TL seviyesine çıkardıklarını aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221008/akbanktan-kredi-kartlarinda-mukerrer-islem-aciklamasi-limit-sorunu-cozuldu-1062110150.html

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akbank, kar, hakan binbaşgil