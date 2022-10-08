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https://sputniknews.com.tr/20221008/akbanktan-kredi-kartlarinda-mukerrer-islem-aciklamasi-limit-sorunu-cozuldu-1062110150.html
Akbank'tan 'kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması: Limit sorunu çözüldü
Akbank'tan 'kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması: Limit sorunu çözüldü
Akbank'tan yapılan açıklamada, "Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T23:41+0300
2022-10-08T23:43+0300
türkiye
akbank
kredi
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Akbank, kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklıkların giderildiğini ve müşterilerin kredi kartlarının limit sorununun çözüldüğünü duyurdu.Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına ilişkin üçüncü kez açıklamada bulundu.Bankanın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı özür dileriz" denildi.Banka, gün içerisinde konuya ilişkin iki kez açıklama yapmış, ikinci açıklamada, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221008/akbanktan-kredi-kartlarinda-mukerrer-islem-aciklamasi--1062097117.html
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akbank, kredi
akbank, kredi

Akbank'tan 'kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması: Limit sorunu çözüldü

23:41 08.10.2022 (güncellendi: 23:43 08.10.2022)
© Fotoğraf : AkbankAkbank
Akbank - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© Fotoğraf : Akbank
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Akbank'tan yapılan açıklamada, "Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Akbank, kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklıkların giderildiğini ve müşterilerin kredi kartlarının limit sorununun çözüldüğünü duyurdu.
Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına ilişkin üçüncü kez açıklamada bulundu.
Bankanın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı özür dileriz" denildi.
Banka, gün içerisinde konuya ilişkin iki kez açıklama yapmış, ikinci açıklamada, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.
Akbank - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
EKONOMİ
Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması
15:39
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