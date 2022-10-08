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https://sputniknews.com.tr/20221008/akbanktan-kredi-kartlarinda-mukerrer-islem-aciklamasi--1062097117.html
Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması
Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması
Akbank tarafından, kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorununun kademeli olarak çözülmeye başlandığı belirtilerek, yaşanılan... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T15:39+0300
2022-10-08T15:41+0300
ekonomi
akbank
bankacılık
limit
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Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına ilişkin ikinci kez açıklamada bulundu.Bankanın resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz." denildi.Bu arada, bugün sabah saatlerinde, sosyal medyada banka müşterilerinin “kredi kartı harcamalarının 2 kez ekstreye yansıdığı, kart limitlerinde eksiye düşüldüğü" yönündeki paylaşımları üzerine Akbank tarafından, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
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akbank, bankacılık, limit
akbank, bankacılık, limit

Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması

15:39 08.10.2022 (güncellendi: 15:41 08.10.2022)
© AAAkbank
Akbank - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AA
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Akbank tarafından, kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorununun kademeli olarak çözülmeye başlandığı belirtilerek, yaşanılan aksaklıktan dolayı müşterilerden özür dilendi.
Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına ilişkin ikinci kez açıklamada bulundu.
Bankanın resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz." denildi.
Bu arada, bugün sabah saatlerinde, sosyal medyada banka müşterilerinin “kredi kartı harcamalarının 2 kez ekstreye yansıdığı, kart limitlerinde eksiye düşüldüğü" yönündeki paylaşımları üzerine Akbank tarafından, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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