https://sputniknews.com.tr/20221008/akbanktan-kredi-kartlarinda-mukerrer-islem-aciklamasi--1062097117.html

Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması

Akbank'tan 'Kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması

Akbank tarafından, kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorununun kademeli olarak çözülmeye başlandığı belirtilerek, yaşanılan... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T15:39+0300

2022-10-08T15:39+0300

2022-10-08T15:41+0300

ekonomi

akbank

bankacılık

limit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044898230_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_828bfdc77e8eff2120c03ec1e1aa9d39.jpg

Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına ilişkin ikinci kez açıklamada bulundu.Bankanın resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz." denildi.Bu arada, bugün sabah saatlerinde, sosyal medyada banka müşterilerinin “kredi kartı harcamalarının 2 kez ekstreye yansıdığı, kart limitlerinde eksiye düşüldüğü" yönündeki paylaşımları üzerine Akbank tarafından, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akbank, bankacılık, limit