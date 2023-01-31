https://sputniknews.com.tr/20230131/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-sen-son-anketlerde-erdoganin-aldigi-oy-oranini-acikladi-1066400470.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, son anketlerde Erdoğan'ın aldığı oy oranını açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, son anketlerde Erdoğan'ın aldığı oy oranını açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen yaptırdıkları son anketlere göre, AK Parti'nin yüzde 41-42, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T15:36+0300
2023-01-31T15:36+0300
2023-01-31T15:36+0300
politika
ak parti
seçim
cumhurbaşkanı
mustafa şen
anket
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen yaptırdıkları son anketlere göre, AK Parti'nin yüzde 41-42, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 52 oy oranında olduğunu söyledi.CNN Türk'te katıldığı canlı yayınına katılan Şen, Erdoğan'ın tek başına yüzde 52'yi garantilediğini belirtti.Şen, Erdoğan’dan sonra ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/saadet-partili-karaduman-halk-ak-partiye-donuyor-1066210485.html
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ak parti, seçim, cumhurbaşkanı, mustafa şen, anket
ak parti, seçim, cumhurbaşkanı, mustafa şen, anket
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, son anketlerde Erdoğan'ın aldığı oy oranını açıkladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen yaptırdıkları son anketlere göre, AK Parti'nin yüzde 41-42, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 52 oy oranında olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen yaptırdıkları son anketlere göre, AK Parti'nin yüzde 41-42, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 52 oy oranında olduğunu söyledi.
CNN Türk'te katıldığı canlı yayınına katılan Şen, Erdoğan'ın tek başına yüzde 52'yi garantilediğini belirtti.
Şen, Erdoğan’dan sonra ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi.