https://sputniknews.com.tr/20230131/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-sen-son-anketlerde-erdoganin-aldigi-oy-oranini-acikladi-1066400470.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, son anketlerde Erdoğan'ın aldığı oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, son anketlerde Erdoğan'ın aldığı oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen yaptırdıkları son anketlere göre, AK Parti'nin yüzde 41-42, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T15:36+0300

2023-01-31T15:36+0300

2023-01-31T15:36+0300

politika

ak parti

seçim

cumhurbaşkanı

mustafa şen

anket

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen yaptırdıkları son anketlere göre, AK Parti'nin yüzde 41-42, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 52 oy oranında olduğunu söyledi.CNN Türk'te katıldığı canlı yayınına katılan Şen, Erdoğan'ın tek başına yüzde 52'yi garantilediğini belirtti.Şen, Erdoğan’dan sonra ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230126/saadet-partili-karaduman-halk-ak-partiye-donuyor-1066210485.html

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ak parti, seçim, cumhurbaşkanı, mustafa şen, anket