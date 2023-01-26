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Saadet Partili Karaduman: Son anketlerde AK Parti'ye bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz
Saadet Partili Karaduman: Son anketlerde AK Parti'ye bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
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politika
saadet partisi
abdulkadir karaduman
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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, katıldığı bir yayında altılı masaya eleştirilerde bulundu.'Bir ülkenin koalisyonla yönetilmesinin riskleri olduğunu' söyleyen Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/chpli-fikri-saglar-altili-masa-surpriz-bir-ismi-ortak-aday-yapabilir-1066162121.html
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saadet partisi, abdulkadir karaduman, cumhurbaşkanı
saadet partisi, abdulkadir karaduman, cumhurbaşkanı

Saadet Partili Karaduman: Son anketlerde AK Parti'ye bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz

13:27 26.01.2023 (güncellendi: 13:46 26.01.2023)
© AAAbdulkadir Karaduman
Abdulkadir Karaduman - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, katıldığı bir yayında altılı masaya eleştirilerde bulundu.
'Bir ülkenin koalisyonla yönetilmesinin riskleri olduğunu' söyleyen Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi.
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