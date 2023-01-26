https://sputniknews.com.tr/20230126/saadet-partili-karaduman-halk-ak-partiye-donuyor-1066210485.html
Saadet Partili Karaduman: Son anketlerde AK Parti'ye bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz
Saadet Partili Karaduman: Son anketlerde AK Parti'ye bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T13:27+0300
2023-01-26T13:27+0300
2023-01-26T13:46+0300
politika
saadet partisi
abdulkadir karaduman
cumhurbaşkanı
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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, katıldığı bir yayında altılı masaya eleştirilerde bulundu.'Bir ülkenin koalisyonla yönetilmesinin riskleri olduğunu' söyleyen Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/chpli-fikri-saglar-altili-masa-surpriz-bir-ismi-ortak-aday-yapabilir-1066162121.html
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saadet partisi, abdulkadir karaduman, cumhurbaşkanı
saadet partisi, abdulkadir karaduman, cumhurbaşkanı
Saadet Partili Karaduman: Son anketlerde AK Parti'ye bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz
13:27 26.01.2023 (güncellendi: 13:46 26.01.2023) Abone ol
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, katıldığı bir yayında altılı masaya eleştirilerde bulundu.
'Bir ülkenin koalisyonla yönetilmesinin riskleri olduğunu' söyleyen Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi.