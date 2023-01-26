https://sputniknews.com.tr/20230126/saadet-partili-karaduman-halk-ak-partiye-donuyor-1066210485.html

Saadet Partili Karaduman: Son anketlerde AK Parti'ye bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz

Saadet Partili Karaduman: Son anketlerde AK Parti'ye bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T13:27+0300

2023-01-26T13:27+0300

2023-01-26T13:46+0300

politika

saadet partisi

abdulkadir karaduman

cumhurbaşkanı

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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, katıldığı bir yayında altılı masaya eleştirilerde bulundu.'Bir ülkenin koalisyonla yönetilmesinin riskleri olduğunu' söyleyen Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230125/chpli-fikri-saglar-altili-masa-surpriz-bir-ismi-ortak-aday-yapabilir-1066162121.html

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saadet partisi, abdulkadir karaduman, cumhurbaşkanı