https://sputniknews.com.tr/20230125/chpli-fikri-saglar-altili-masa-surpriz-bir-ismi-ortak-aday-yapabilir-1066162121.html

CHP'li Fikri Sağlar: Altılı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir

CHP'li Fikri Sağlar: Altılı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir

CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Fikri Sağlar, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hakkında, "sürpriz isim" ihtimali... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T15:03+0300

2023-01-25T15:03+0300

2023-01-25T15:03+0300

politika

politika

fikri sağlar

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhurbaşkanı

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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağına dair belirsizlik sürerken, altılı masa, aday konusunun gündeme geleceği ilk toplantısını, 26 Ocak Perşembe günü yapacak.CHP PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, "sürpriz bir isim" olabileceğini söyledi.Sağlar, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230125/aksener-nebati-bakani-simdiden-uyariyorum-fazla-ve-buyuk-konusmayin--1066146758.html

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politika, fikri sağlar, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı