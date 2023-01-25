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CHP'li Fikri Sağlar: Altılı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir
CHP'li Fikri Sağlar: Altılı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir
CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Fikri Sağlar, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hakkında, "sürpriz isim" ihtimali... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T15:03+0300
2023-01-25T15:03+0300
politika
politika
fikri sağlar
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanı
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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağına dair belirsizlik sürerken, altılı masa, aday konusunun gündeme geleceği ilk toplantısını, 26 Ocak Perşembe günü yapacak.CHP PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, "sürpriz bir isim" olabileceğini söyledi.Sağlar, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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politika, fikri sağlar, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı
politika, fikri sağlar, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı

CHP'li Fikri Sağlar: Altılı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir

15:03 25.01.2023
© AAFikri Sağlar
Fikri Sağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
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CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Fikri Sağlar, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hakkında, "sürpriz isim" ihtimali üzerinde durdu.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağına dair belirsizlik sürerken, altılı masa, aday konusunun gündeme geleceği ilk toplantısını, 26 Ocak Perşembe günü yapacak.
CHP PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, "sürpriz bir isim" olabileceğini söyledi.
Sağlar, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir. At fav'a bekle..."
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