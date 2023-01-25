Akşener: Gençlerin oy kullanmasından korktukları için erken seçim kararı aldılar

Diyarbakır’da bana ulaşan, ve seslerini duyurmamı isteyen, mimar kardeşlerimi de, buradan anmak istiyorum. Kadro sorunları var, çözüm bekliyorlar. İktidar ise, her zamanki gibi, oralı bile değil. Mimar kardeşlerim; Bugün buradan, iktidar sesinizi duydu, duydu. Duymadı, 14 Mayıs’tan sonra, zaten biz geliyoruz. Mutlaka çözeceğiz. Hiç merak etmeyin.

Biliyorsunuz, Sayın Erdoğan, seçim tarihini, 14 Mayıs olarak açıkladı. Yani, yine bir erken seçim yaşayacağız. Her ne kadar kendisi; “Erken seçim demesek…”“seçimi öne almak desek…” “seçim tarihini, güncellemek desek…” diyerek,oldukça gülünç bir biçimde, lafı çevirmeye çalışsa da; bu, bariz şekilde, bir erken seçimdir. Peki, bugüne kadar; Biz, ne zaman, “bir an önce, seçim kararı açıklayın” desek, “seçim vaktinde olacaktır.” Diye, bize nutuk atanlar; Neden şimdi, seçimlere, bu kadar az bir süre kala, erken seçim kararı aldılar, biliyor musunuz? Çünkü, gençlerden korkuyorlar. Çünkü gençlerin, oy kullanmasından korkuyorlar. Çünkü gençlerin, onları sandığa gömeceklerini, çok iyi biliyorlar.