Akşener: Gençlerin oy kullanmasından korktukları için erken seçim kararı aldılar
11:07 25.01.2023 (güncellendi: 11:32 25.01.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener
© AA
İYİ Parti lideri Akşener, "Neden erken seçim kararı aldılar biliyor musunuz? Çünkü, gençlerden korkuyorlar. Çünkü gençlerin oy kullanmasından korkuyorlar. Çünkü gençlerin, onları sandığa gömeceklerini çok iyi biliyorlar." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Milletimize de, daha fazla; bizzat kendinizin azdırdığı, “enflasyonla mücadele ediyoruz” yalanını söylemeyin. Ayıptır günahtır. Nebati Bakan’ı şimdiden uyarıyorum. Fazla ve büyük konuşmayın.
Sayın Erdoğan, Dicle’nin kenarında değil, başkentin göbeğinde, aşağılık bir suikastle, bir vatan evladına kıydılar. Üstelik bunu, herkesin gözü önünde yaptılar. Ve şimdi de, devletin gücünü kullanarak, gerçek failleri, örtbas etmeye çalışıyorlar.
Diyarbakır’da bana ulaşan, ve seslerini duyurmamı isteyen, mimar kardeşlerimi de, buradan anmak istiyorum. Kadro sorunları var, çözüm bekliyorlar. İktidar ise, her zamanki gibi, oralı bile değil. Mimar kardeşlerim; Bugün buradan, iktidar sesinizi duydu, duydu. Duymadı, 14 Mayıs’tan sonra, zaten biz geliyoruz. Mutlaka çözeceğiz. Hiç merak etmeyin.
Biliyorsunuz, Sayın Erdoğan, seçim tarihini, 14 Mayıs olarak açıkladı. Yani, yine bir erken seçim yaşayacağız. Her ne kadar kendisi; “Erken seçim demesek…”
“seçimi öne almak desek…” “seçim tarihini, güncellemek desek…” diyerek,
oldukça gülünç bir biçimde, lafı çevirmeye çalışsa da; bu, bariz şekilde, bir erken seçimdir. Peki, bugüne kadar; Biz, ne zaman, “bir an önce, seçim kararı açıklayın” desek, “seçim vaktinde olacaktır.” Diye, bize nutuk atanlar; Neden şimdi, seçimlere, bu kadar az bir süre kala, erken seçim kararı aldılar, biliyor musunuz? Çünkü, gençlerden korkuyorlar. Çünkü gençlerin, oy kullanmasından korkuyorlar. Çünkü gençlerin, onları sandığa gömeceklerini, çok iyi biliyorlar.
“seçimi öne almak desek…” “seçim tarihini, güncellemek desek…” diyerek,
oldukça gülünç bir biçimde, lafı çevirmeye çalışsa da; bu, bariz şekilde, bir erken seçimdir. Peki, bugüne kadar; Biz, ne zaman, “bir an önce, seçim kararı açıklayın” desek, “seçim vaktinde olacaktır.” Diye, bize nutuk atanlar; Neden şimdi, seçimlere, bu kadar az bir süre kala, erken seçim kararı aldılar, biliyor musunuz? Çünkü, gençlerden korkuyorlar. Çünkü gençlerin, oy kullanmasından korkuyorlar. Çünkü gençlerin, onları sandığa gömeceklerini, çok iyi biliyorlar.