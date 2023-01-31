https://sputniknews.com.tr/20230131/abdde-tyre-nicholsin-olumuyle-ilgili-1-polis-daha-aciga-alindi-1066373431.html
ABD'de Tyre Nichols'ın ölümüyle ilgili 1 polis daha açığa alındı
ABD'de Tyre Nichols'ın ölümüyle ilgili 1 polis daha açığa alındı
ABD'nin Tennessee eyaletinde polislerin döverek ölümüne neden olduğu Tyre Nichols'ın soruşturmasında, 1 polis memurunun daha açığa alındığı bildirildi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T00:20+0300
2023-01-31T00:20+0300
2023-01-31T00:20+0300
dünya
abd
siyah
tyre nichols
ölüm
polis
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ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 7 Ocak'ta 29 yaşındaki siyah Tyre Nichols'ın polisler tarafından dövülmesi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında 1 polis daha açığa alındı.Memphis Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, Nichols'ın ölümüyle ilgili 26 yaşındaki polis memuru Preston Hemphill'in açığa alındığını belirterek, Hemphill'in Nichols'u trafik ihlali iddiasıyla durduran polis memurlarından biri olduğunu aktardı. Polis sözcüsü, 2018 yılında göreve başlayan Hemphill'in, görevden alınan diğer 5 polis memurunun açığa alınmasıyla aynı gün idari izne ayrıldığını açıkladı. Hemphill'in Nichols'ın ölümüyle ilgili bağlantısı hakkında daha fazla ayrıntının ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.Hemphill'in avukatı Lee Gerald, Hemphill'in soruşturmada işbirliği yaptığını belirterek, polislerin Nichols ile karşılaştığı ilk ana ait görüntülerin Hemphill'in vücut kamerası tarafından kaydedildiğini aktararak, "Hemphill kurallar gereğince vücut kamerasını etkinleştirdi. İkinci olay yerinde hiç bulunmadı" ifadelerini kullandı. Gerald, Hemphill'in Nichols'ın aracının ilk durdurulduğu yerde kaldığını belirtti.5 polis görevinden ihraç edilmiştiSiyah gencin ölümüne yol açan polis Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin ve Justin Smith gözaltına alınmış, daha sonra kefaretle serbest bırakılmıştı. Görevlerinden ihraç edilen polisler, ikinci derece cinayet, nitelikli saldırı, nitelikli adam kaçırma, görevi kötüye kullanmayla suçlanıyor.Nichols'u öldüren polislerin bağlı olduğu birim kapatılmıştıMemphis Polis Departmanı, Nichols'ın ölümüne neden olan polislerin bağlı olduğu "SCORPION" (Akrep) biriminin kalıcı olarak kapatıldığını duyurmuştu.Halk sokağa çıkmıştıNichols, 7 Ocak'ta Memphis şehrinde polisler tarafından dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle durdurulmuş, ardından 5 polis tarafından feci şekilde dövülmüştü. Polisler tarafından ağır yaralanan genç, 10 Ocak'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Olaya ilişkin görüntülerin ilk kez kamuoyu ile paylaşılmasının ardından halk, polis şiddetine karşı sokağa çıkmıştı. Siyah nüfusun çoğunlukta olduğu Memphis'te protestocular, polis şiddetine son verilmesi çağrısında bulunmuştu. “Tyre için adalet” yazılı pankart taşıyan protestocular, ana otoyollardan biri olan I-55 köprüsündeki her iki şeridi de trafiğe kapatmıştı. Boston, Atlanta, Sacramento, başkent Washington DC ve New York da aynı protestolara sahne olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230128/abdde-polis-siddeti-polislerin-29-yasindaki-genci-darbettigi-goruntuler-paylasildi-1066297315.html
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abd, siyah, tyre nichols, ölüm, polis
abd, siyah, tyre nichols, ölüm, polis
ABD'de Tyre Nichols'ın ölümüyle ilgili 1 polis daha açığa alındı
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ABD'nin Tennessee eyaletinde polislerin döverek ölümüne neden olduğu Tyre Nichols'ın soruşturmasında, 1 polis memurunun daha açığa alındığı bildirildi.
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 7 Ocak'ta 29 yaşındaki siyah Tyre Nichols'ın polisler tarafından dövülmesi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında 1 polis daha açığa alındı.
Memphis Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, Nichols'ın ölümüyle ilgili 26 yaşındaki polis memuru Preston Hemphill'in açığa alındığını belirterek, Hemphill'in Nichols'u trafik ihlali iddiasıyla durduran polis memurlarından biri olduğunu aktardı. Polis sözcüsü, 2018 yılında göreve başlayan Hemphill'in, görevden alınan diğer 5 polis memurunun açığa alınmasıyla aynı gün idari izne ayrıldığını açıkladı. Hemphill'in Nichols'ın ölümüyle ilgili bağlantısı hakkında daha fazla ayrıntının ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
Hemphill'in avukatı Lee Gerald, Hemphill'in soruşturmada işbirliği yaptığını belirterek, polislerin Nichols ile karşılaştığı ilk ana ait görüntülerin Hemphill'in vücut kamerası tarafından kaydedildiğini aktararak, "Hemphill kurallar gereğince vücut kamerasını etkinleştirdi. İkinci olay yerinde hiç bulunmadı" ifadelerini kullandı. Gerald, Hemphill'in Nichols'ın aracının ilk durdurulduğu yerde kaldığını belirtti.
5 polis görevinden ihraç edilmişti
Siyah gencin ölümüne yol açan polis Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin ve Justin Smith gözaltına alınmış, daha sonra kefaretle serbest bırakılmıştı. Görevlerinden ihraç edilen polisler, ikinci derece cinayet, nitelikli saldırı, nitelikli adam kaçırma, görevi kötüye kullanmayla suçlanıyor.
Nichols'u öldüren polislerin bağlı olduğu birim kapatılmıştı
Memphis Polis Departmanı, Nichols'ın ölümüne neden olan polislerin bağlı olduğu "SCORPION" (Akrep) biriminin kalıcı olarak kapatıldığını duyurmuştu.
Halk sokağa çıkmıştı
Nichols, 7 Ocak'ta Memphis şehrinde polisler tarafından dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle durdurulmuş, ardından 5 polis tarafından feci şekilde dövülmüştü. Polisler tarafından ağır yaralanan genç, 10 Ocak'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin görüntülerin ilk kez kamuoyu ile paylaşılmasının ardından halk, polis şiddetine karşı sokağa çıkmıştı. Siyah nüfusun çoğunlukta olduğu Memphis'te protestocular, polis şiddetine son verilmesi çağrısında bulunmuştu. “Tyre için adalet” yazılı pankart taşıyan protestocular, ana otoyollardan biri olan I-55 köprüsündeki her iki şeridi de trafiğe kapatmıştı. Boston, Atlanta, Sacramento, başkent Washington DC ve New York da aynı protestolara sahne olmuştu.