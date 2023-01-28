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https://sputniknews.com.tr/20230128/abdde-polis-siddeti-polislerin-29-yasindaki-genci-darbettigi-goruntuler-paylasildi-1066297315.html
ABD'de polisin ölümüne neden olduğu siyahi gencin darbedildiği görüntüler paylaşıldı
ABD'de polisin ölümüne neden olduğu siyahi gencin darbedildiği görüntüler paylaşıldı
ABD'nin Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'ın darbedilmesine ilişkin... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T15:21+0300
2023-01-28T16:59+0300
dünya
abd
polis şiddeti
siyah cinayetleri
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Nichols'ın, Tennessee'nin Memphis kentinde 5 polis memuru tarafından dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle durdurulduktan sonra feci şekilde dövüldüğü görüntüler yayınlandı.Görüntülere göre polisler, FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki siyahi Nichols'ı, araçtan indirdikten sonra feci şekilde darbediyor.Nichols'ın "Hiçbir şey yapmadım. Tamam yerdeyim. Şimdi gerçekten çok yaptınız. Sadece evime gitmeye çalışıyorum. Durun, hiçbir şey yapmadım." dediği duyuluyor.Bu arada, Nichols kaçmaya çalışırken polisler elektroşok tabancası kullanıyor.Nichols'ı yakalayarak biber gazı sıkan ve coplayan polislerden üçünün genci tutması, diğerinin de kafasını tekmelemesi şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor.Genç, "Anne, anne." diye bağırırken polislerin de yerde yatar veya oturur vaziyetteyken Nichols'a şiddet uygulamaya devam ettiği hatta yüzünü tekmelediği görülüyor.Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmadı hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahalede bulunmadı.Nichols'ın annesinin evinin, olay yerine yakın sayılabilecek mesafede bulunduğu öğrenildi.ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "korkunç" görüntüleri görmekten dolayı öfkeli ve oldukça üzgün olduğunu belirtti.Biden, görüntüleri izleyen herkesin "haklı olarak öfkeleneceğini" ifade etti ancak protestoların "barışçıl" şekilde yapılması ve şiddetle yıkıma başvurulmaması çağrısında bulundu.ProtestolarSiyahi gencin ölümüne neden olan polis şiddeti, ABD toplumunda infial uyandırdı.Ülkenin Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde Nichols'ın polis şiddeti sonucu ölmesi protesto edildi.Memphis'te yüzlerce kişi, Nichols'ın gözaltına alındığı alanda bir araya geldi. Protestocular, Nichols'ın ölümüyle ilgili adaletin sağlanmasını istedi.New York Times Meydanı'nda düzenlenen protestolarda göstericiler, "Polis terörüne son verin." yazılı dövizler taşıdı. "Adalet yok, barış yok." sloganları atan protestoculara polisin müdahalesi sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.Washington DC'de Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Meydanı'ndaki protestolarda da "polis terörünün" sonlandırılması istendi.Diğer yandan, Nichols'ın ailesi, protestoların olaysız yapılması çağrısında bulundu.Nichols'ın annesi RowVaughn Wells, "Kentimizin ateşe verildiğini, sokakların harap edildiğini görmek istemiyorum çünkü bunlar oğlumun savunduğu şeyler değildi. Benim ve Tire için buradaysanız öyleyse barışçıl bir şekilde protesto edeceksiniz." ifadelerini kullandı.Bu arada, Memphis Polis Teşkilatı tarafından açılan iç soruşturma sonucu tamamı siyahi olan polisler Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. ve Justin Smith'in görevden alınmasına karar verildi.Nichols'ın arabasını arayan polisler, araçta uyuşturucu veya yasa dışı herhangi bir madde bulamamıştı.Tennessee'de ikinci derecede cinayet işleyenlere 15 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.OlayMemphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tire Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurulmuştu. Gözaltına alınmasına karşı koyan genç, polis tarafından feci şekilde dövülmüşü.Yaralandığından dolayı hastaneye kaldırılan siyahi gencin, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220516/abddeki-irkci-saldirinin-zanlisinin-daha-fazla-siyahiyi-oldurmeyi-amacladigi-iddia-edildi-1056422437.html
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abd, polis şiddeti, siyah cinayetleri
abd, polis şiddeti, siyah cinayetleri

ABD'de polisin ölümüne neden olduğu siyahi gencin darbedildiği görüntüler paylaşıldı

15:21 28.01.2023 (güncellendi: 16:59 28.01.2023)
© AP PhotoTyre Nichols
Tyre Nichols - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AP Photo
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ABD'nin Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'ın darbedilmesine ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından polis şiddeti, ülke genelinde protesto edildi.
Nichols'ın, Tennessee'nin Memphis kentinde 5 polis memuru tarafından dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle durdurulduktan sonra feci şekilde dövüldüğü görüntüler yayınlandı.
Görüntülere göre polisler, FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki siyahi Nichols'ı, araçtan indirdikten sonra feci şekilde darbediyor.
Nichols'ın "Hiçbir şey yapmadım. Tamam yerdeyim. Şimdi gerçekten çok yaptınız. Sadece evime gitmeye çalışıyorum. Durun, hiçbir şey yapmadım." dediği duyuluyor.
Bu arada, Nichols kaçmaya çalışırken polisler elektroşok tabancası kullanıyor.
Nichols'ı yakalayarak biber gazı sıkan ve coplayan polislerden üçünün genci tutması, diğerinin de kafasını tekmelemesi şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor.
Genç, "Anne, anne." diye bağırırken polislerin de yerde yatar veya oturur vaziyetteyken Nichols'a şiddet uygulamaya devam ettiği hatta yüzünü tekmelediği görülüyor.
Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmadı hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahalede bulunmadı.
Nichols'ın annesinin evinin, olay yerine yakın sayılabilecek mesafede bulunduğu öğrenildi.
ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "korkunç" görüntüleri görmekten dolayı öfkeli ve oldukça üzgün olduğunu belirtti.
Biden, görüntüleri izleyen herkesin "haklı olarak öfkeleneceğini" ifade etti ancak protestoların "barışçıl" şekilde yapılması ve şiddetle yıkıma başvurulmaması çağrısında bulundu.

Protestolar

Siyahi gencin ölümüne neden olan polis şiddeti, ABD toplumunda infial uyandırdı.
Ülkenin Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde Nichols'ın polis şiddeti sonucu ölmesi protesto edildi.
Memphis'te yüzlerce kişi, Nichols'ın gözaltına alındığı alanda bir araya geldi. Protestocular, Nichols'ın ölümüyle ilgili adaletin sağlanmasını istedi.
New York Times Meydanı'nda düzenlenen protestolarda göstericiler, "Polis terörüne son verin." yazılı dövizler taşıdı. "Adalet yok, barış yok." sloganları atan protestoculara polisin müdahalesi sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Washington DC'de Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Meydanı'ndaki protestolarda da "polis terörünün" sonlandırılması istendi.
Diğer yandan, Nichols'ın ailesi, protestoların olaysız yapılması çağrısında bulundu.
Nichols'ın annesi RowVaughn Wells, "Kentimizin ateşe verildiğini, sokakların harap edildiğini görmek istemiyorum çünkü bunlar oğlumun savunduğu şeyler değildi. Benim ve Tire için buradaysanız öyleyse barışçıl bir şekilde protesto edeceksiniz." ifadelerini kullandı.
Bu arada, Memphis Polis Teşkilatı tarafından açılan iç soruşturma sonucu tamamı siyahi olan polisler Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. ve Justin Smith'in görevden alınmasına karar verildi.
Nichols'ın arabasını arayan polisler, araçta uyuşturucu veya yasa dışı herhangi bir madde bulamamıştı.
Tennessee'de ikinci derecede cinayet işleyenlere 15 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Olay

Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tire Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurulmuştu. Gözaltına alınmasına karşı koyan genç, polis tarafından feci şekilde dövülmüşü.
Yaralandığından dolayı hastaneye kaldırılan siyahi gencin, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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