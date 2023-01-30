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https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-abd-ile-imzalanan-nukleer-silah-anlasmasi-2026dan-sonra-sona-erebilir-1066339138.html
Rusya: ABD ile imzalanan nükleer silah anlaşması 2026'da sona erebilir
Rusya: ABD ile imzalanan nükleer silah anlaşması 2026'da sona erebilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile imzalanan silah kontrolü anlaşması Yeni START'ın 2026'dan sonra sona ermesinin 'oldukça muhtemel'... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T09:31+0300
2023-01-30T09:36+0300
sergey ryabkov
savunma
rusya
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nükleer
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer silah kontrolüne ilişkin Yeni START anlaşmasının akıbetine ilişkin açıklama yaptı.Sputnik'e konuşan Ryabkov, anlaşmanın 2026'dan sonra sona ermesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Bu oldukça muhtemel bir senaryo" dedi.Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.Anlaşma, Başkan Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlaması sonrası Şubat 2021'de süresinin dolmasına ramak kala kurtarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/rusya-disisleri-abd-ukraynaya-tank-tedarik-ederek-natoda-saflari-esitlemek-istiyor-1066331877.html
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sergey ryabkov, rusya, start-3, nükleer
sergey ryabkov, rusya, start-3, nükleer

Rusya: ABD ile imzalanan nükleer silah anlaşması 2026'da sona erebilir

09:31 30.01.2023 (güncellendi: 09:36 30.01.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile imzalanan silah kontrolü anlaşması Yeni START'ın 2026'dan sonra sona ermesinin 'oldukça muhtemel' olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer silah kontrolüne ilişkin Yeni START anlaşmasının akıbetine ilişkin açıklama yaptı.
Sputnik'e konuşan Ryabkov, anlaşmanın 2026'dan sonra sona ermesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Bu oldukça muhtemel bir senaryo" dedi.
Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.
Anlaşma, Başkan Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlaması sonrası Şubat 2021'de süresinin dolmasına ramak kala kurtarılmıştı.
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