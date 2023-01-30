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https://sputniknews.com.tr/20230130/philips-6-bin-calisani-isten-cikaracak-1066339892.html
Philips 6 bin çalışanı işten çıkaracak
Philips 6 bin çalışanı işten çıkaracak
Hollandalı tıbbi teknoloji üreticisi Philips, kusurlu uyku solunum cihazlarının büyük oranda geri çağrılmasının neden olduğu zararla birlikte küresel çapta 6... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T10:06+0300
2023-01-30T10:07+0300
dünya
işten çıkarma
philips
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Hollandalı tıbbi teknoloji üreticisi Philips'in icra kurulu başkanı Roy Jakobs, 2025 yılına kadar 'iş gücünde azalmaya gideceklerini' duyurdu.Şirket, henüz 3 ay önce 4 bin çalışanı işten çıkaracağını bildirmişti.Firma, uyku solunum cihazlarının kusurlu çıkmasının ardından 2023'nin dördüncü çeyreğinde 105 milyon euro ve geçen yılın tamamında 1605 milyar euro net zarar açıklamıştı.Ekim ayında görevi devralan Jakobs, firmanın 'çevikliğini ve üretkenliğini artırmak için performansı yükselmesi ve çalışma tarzının basitleştirilmesi' gerektiğini söyledi.Jakobs, "Bu, iş gücümüzün 2025 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 6 bin pozisyon şeklinde zorlu ama gereken biçimde daha fazla azaltılmasını içeriyor" dedi.Firmann 2023'te toplam 3 bin çalışanı işten çıkarması bekleniyor.Öte yandan Jakobs, Philips'in 'hasta güvenliği ve kalite yönetimini güçlendirmeye ve Respironics geri çağırma işlemini tamamlamaya' odaklanacağını kaydetti.Philips, 2021'de uyku apnesinden muzdarip olanları tedavi etmek için kullanılan cihazlarını dünya çapında geri çağıracağını açıklamış ve yargı süreciyle karşı karşıya kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230124/abdli-yatirim-bankasi-goldman-sachs-binlerce-kisiyi-isten-cikardi-1066101954.html
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işten çıkarma, philips
işten çıkarma, philips

Philips 6 bin çalışanı işten çıkaracak

10:06 30.01.2023 (güncellendi: 10:07 30.01.2023)
© AFP 2023Philips
Philips - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023
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Hollandalı tıbbi teknoloji üreticisi Philips, kusurlu uyku solunum cihazlarının büyük oranda geri çağrılmasının neden olduğu zararla birlikte küresel çapta 6 bin çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.
Hollandalı tıbbi teknoloji üreticisi Philips'in icra kurulu başkanı Roy Jakobs, 2025 yılına kadar 'iş gücünde azalmaya gideceklerini' duyurdu.
Şirket, henüz 3 ay önce 4 bin çalışanı işten çıkaracağını bildirmişti.
Firma, uyku solunum cihazlarının kusurlu çıkmasının ardından 2023'nin dördüncü çeyreğinde 105 milyon euro ve geçen yılın tamamında 1605 milyar euro net zarar açıklamıştı.
Ekim ayında görevi devralan Jakobs, firmanın 'çevikliğini ve üretkenliğini artırmak için performansı yükselmesi ve çalışma tarzının basitleştirilmesi' gerektiğini söyledi.
Jakobs, "Bu, iş gücümüzün 2025 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 6 bin pozisyon şeklinde zorlu ama gereken biçimde daha fazla azaltılmasını içeriyor" dedi.
Firmann 2023'te toplam 3 bin çalışanı işten çıkarması bekleniyor.
Öte yandan Jakobs, Philips'in 'hasta güvenliği ve kalite yönetimini güçlendirmeye ve Respironics geri çağırma işlemini tamamlamaya' odaklanacağını kaydetti.
Philips, 2021'de uyku apnesinden muzdarip olanları tedavi etmek için kullanılan cihazlarını dünya çapında geri çağıracağını açıklamış ve yargı süreciyle karşı karşıya kalmıştı.
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