https://sputniknews.com.tr/20230124/abdli-yatirim-bankasi-goldman-sachs-binlerce-kisiyi-isten-cikardi-1066101954.html
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, binlerce kişiyi işten çıkardı
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, binlerce kişiyi işten çıkardı
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 3 bin 200 kişiyi işten çıkardı. Bankanın işten çıkardığı kimi bankacılara ikramiye ödemezken, bazı personellerine... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T08:47+0300
2023-01-24T08:47+0300
2023-01-24T08:47+0300
ekonomi
abd
goldman sachs
işten çıkarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/19/1043652419_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_9b6e1bb8bcc9b24beac3c5059f54d82c.jpg
ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs'ta işten çıkarmalar başladı.Financial Times'ın haberine göre; Londra, New York ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden yüzlerce çalışanını kovan şirket, birçok çalışanına ikramiye ödemesi de yapmadı.FT'de yer alan iddialar bununla da sınırlı değil.İddiaya göre dev bankanın yöneticileri, bazı genç bankacılara eşyalarını toplayıp ayrılmaları için 30 dakika verdi.İşten çıkarmalara ilişkin bankadan resmi bir açıklama da geldi.Açıklamada, "Tüm çalışanlarımıza katkıları için minnettarız ve geçişlerini kolaylaştırmak için destek sağlıyoruz. Şimdi odak noktamız, zorlu bir makroekonomik ortamda önümüzdeki fırsatlar için firmayı uygun şekilde düzenlemek" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/goldman-sachs-4-bine-yakin-kisiyi-isten-cikarmayi-planliyor-1064681392.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/19/1043652419_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7f2a4734d482d7214d92435b07a5bd70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, goldman sachs, işten çıkarma
abd, goldman sachs, işten çıkarma
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, binlerce kişiyi işten çıkardı
Abone ol
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 3 bin 200 kişiyi işten çıkardı. Bankanın işten çıkardığı kimi bankacılara ikramiye ödemezken, bazı personellerine ofisten ayrılmaları için 30 dakika verdiği iddia edildi.
ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs'ta işten çıkarmalar başladı.
Financial Times'ın haberine göre; Londra, New York ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden yüzlerce çalışanını kovan şirket, birçok çalışanına ikramiye ödemesi de yapmadı.
FT'de yer alan iddialar bununla da sınırlı değil.
İddiaya göre dev bankanın yöneticileri, bazı genç bankacılara eşyalarını toplayıp ayrılmaları için 30 dakika verdi.
İşten çıkarmalara ilişkin bankadan resmi bir açıklama da geldi.
Açıklamada, "Tüm çalışanlarımıza katkıları için minnettarız ve geçişlerini kolaylaştırmak için destek sağlıyoruz. Şimdi odak noktamız, zorlu bir makroekonomik ortamda önümüzdeki fırsatlar için firmayı uygun şekilde düzenlemek" ifadelerine yer verildi.