Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221216/goldman-sachs-4-bine-yakin-kisiyi-isten-cikarmayi-planliyor-1064681392.html
Goldman Sachs 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Goldman Sachs 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı bildirildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T21:10+0300
2022-12-16T21:12+0300
ekonomi
goldman sachs
david solomon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064681240_0:26:1300:757_1920x0_80_0_0_8ac5ff0419f0dc22581c4b5d3d50e5e7.jpg
ABD merkezli haber sitesi Semafor'da yer alan habere göre, banka genelindeki yöneticilerden, düşük performans gösterenleri belirlemelerinin istendiği belirtildi.Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı kaydedilen haberde, bunun gelecek yılın başlarında iş gücünde yüzde 8'e varan bir kesintiye yol açabileceği aktarıldı.Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon'un şubatta belirlediği karlılık hedefinin gerisinde kaldığı belirtilen haberde, bankanın bireysel bankacılık girişimi Marcus ile zarar ettiği bilgisi verildi.Haberde, Goldman Sachs'ın planladığı işten çıkarmanın boyutunun, piyasadaki gerileme sırasında çok sayıda çalışanını işten çıkaran Citigroup ve yaklaşık 200 kişinin işine son veren Barclays gibi diğer Wall Street şirketlerine göre çok daha büyük olduğu aktarıldı.Salgın döneminde çok sayıda kişiyi işe alan Goldman Sachs'ın çalışan sayısı, bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 49 bine ulaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220719/goldman-sachs-abdde-onumuzdeki-2-yil-icinde-ekonomik-durgunluk-ihtimali-yuksek-1058867371.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064681240_128:0:1172:783_1920x0_80_0_0_b7a4c0a97e1bc6a7e5f8e930ed8196c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
goldman sachs, david solomon
goldman sachs, david solomon

Goldman Sachs 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

21:10 16.12.2022 (güncellendi: 21:12 16.12.2022)
© East News / AP Photo/Richard DrewGoldman Sachs
Goldman Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
© East News / AP Photo/Richard Drew
Abone olTelegram
ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı bildirildi.
ABD merkezli haber sitesi Semafor'da yer alan habere göre, banka genelindeki yöneticilerden, düşük performans gösterenleri belirlemelerinin istendiği belirtildi.
Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı kaydedilen haberde, bunun gelecek yılın başlarında iş gücünde yüzde 8'e varan bir kesintiye yol açabileceği aktarıldı.
Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon'un şubatta belirlediği karlılık hedefinin gerisinde kaldığı belirtilen haberde, bankanın bireysel bankacılık girişimi Marcus ile zarar ettiği bilgisi verildi.
Haberde, Goldman Sachs'ın planladığı işten çıkarmanın boyutunun, piyasadaki gerileme sırasında çok sayıda çalışanını işten çıkaran Citigroup ve yaklaşık 200 kişinin işine son veren Barclays gibi diğer Wall Street şirketlerine göre çok daha büyük olduğu aktarıldı.
Salgın döneminde çok sayıda kişiyi işe alan Goldman Sachs'ın çalışan sayısı, bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 49 bine ulaşmıştı.
Goldman Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
EKONOMİ
Goldman Sachs: ABD'de önümüzdeki 2 yıl içinde ekonomik durgunluk ihtimali yüksek
19 Temmuz, 10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала