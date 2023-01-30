https://sputniknews.com.tr/20230130/israil-ulusal-guvenlik-bakani-sivilleri-katledenler-elektrikli-sandalyede-idam-edilmeli-1066369478.html

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı: Sivilleri katledenler elektrikli sandalyede idam edilmeli

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı: Sivilleri katledenler elektrikli sandalyede idam edilmeli

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsraillilere saldırı düzenleyen Filistinlilerin 'elektrikli sandalyede' idam edilmesi gerektiğini... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T21:57+0300

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dünya

israil

itamar ben-gvir

israil-filistin sorunu

idam

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İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, başkanlığını yaptığı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin toplantısında Filistinlilere yönelik tehditlerde bulundu.İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsraillilere karşı düzenlenen saldırılara işaret eden Ben-Gvir, "Yakında idam yasasını çıkaracağız. Sivilleri katledenler elektrikli sandalyede idam edilmeliler" dedi.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'nın haberine göre ise Ben-Gvir, Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam edeceklerini söyledi.Filistinli faillerin mahallelerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesini ve kapı kapı dolaşarak silahların toplanmasını istediğini dile getiren Ben-Gvir, silah taşıyan herkesi tespit etmek ve gözaltına almak için sosyal ağların taranması talimatı verdiğini ifade etti.Ben-Gvir'in dün Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 14 evin yıkılması talimatı verdiği bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230109/israil-filistin-bayragini-yasakladi-1065532953.html

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