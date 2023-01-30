https://sputniknews.com.tr/20230130/iran-400-bin-litre-kacak-akaryakit-tasiyan-5-gemiye-el-koydu-1066370299.html

İran, 400 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 5 gemiye el koydu

İran, 400 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 5 gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde 400 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 5 gemiye el koydu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T22:27+0300

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İran, Basra Körfezi açıklarında 400 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 5 gemiye müsadere uyguladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri 4. Bölge Komutanı Muhammed Hüseyin Bargahi yaptığı açıklamada, söz konusu gemilere IRGC Deniz Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyon sonucu el koyulduğunu ve gemilerde bulunan 33 mürettebatın da tutuklanarak ilgili makamlara teslim edildiğini aktardı. Bargahi, gemilerin kime ait olduklarını ve mürettebatın uyruklarına ilişkin ise bilgi paylaşmadı.IRGC Deniz Kuvvetleri 4. bölge donanmasının ulusal kaynakları korumak ve akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla önlemler aldığını söyleyen Bargahi, “Yılın başından bu yana donanmamız kaçak akaryakıt taşıyan 10 gemiye el koymuş ve 800 bin litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirmiştir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230130/iranli-vekil-muktadai-iran-savunma-bakanligi-tesisine-yapilan-saldirida-israil-izi-yok-1066369736.html

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