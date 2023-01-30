https://sputniknews.com.tr/20230130/iranli-vekil-muktadai-iran-savunma-bakanligi-tesisine-yapilan-saldirida-israil-izi-yok-1066369736.html

İranlı vekil Muktadai: İran Savunma Bakanlığı tesisine yapılan saldırıda İsrail izi yok

İranlı vekil Muktadai: İran Savunma Bakanlığı tesisine yapılan saldırıda İsrail izi yok

İranlı milletvekili Muktadai, İran Savunma Bakanlığı’nın İsfahan şehrindeki tesisine yönelik geçtiğimiz gece insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T22:03+0300

2023-01-30T22:03+0300

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saldırı

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İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktadai, başta WSJ olmak üzere Batı medyasının, İsfahan’daki saldırının İsrail tarafından düzenlediği iddiasını yalanladı.Politikacı, Sputnik’e açıklamasında, “Gerçekten bir İsrail operasyonu olsaydı, o zaman İsrail gururla ve gürültüyle ‘başarılı görevin’ kanıtlarını halka sunardı. Böyle bir şey yok. Sadece hiçbir delilin sunulmadığı boş açıklamalar var” ifadesini kullandıİran Savunma Bakanlığı’nın kamuoyuna bu olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptığını anımsatan Muktadai, açıklamada ciddi bir şey yaşanmadığının vurgulandığını belirterek, “Önemli olan bu üç insansız hava aracından biri duvara çarpıyor, ikincisi elektronik savaş araçları tarafından etkisiz hale getiriliyor, üçüncüsü hava savunma sisteminin tuzağına düşüyor. Tüm bunlar sadece İran’ın mevcut savunmasının gücünü kanıtlıyor ve otoritesini artırıyor” dedi.

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iran, israil, saldırı