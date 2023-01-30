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https://sputniknews.com.tr/20230130/iranli-vekil-muktadai-iran-savunma-bakanligi-tesisine-yapilan-saldirida-israil-izi-yok-1066369736.html
İranlı vekil Muktadai: İran Savunma Bakanlığı tesisine yapılan saldırıda İsrail izi yok
İranlı vekil Muktadai: İran Savunma Bakanlığı tesisine yapılan saldırıda İsrail izi yok
İranlı milletvekili Muktadai, İran Savunma Bakanlığı’nın İsfahan şehrindeki tesisine yönelik geçtiğimiz gece insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T22:03+0300
2023-01-30T22:03+0300
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İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktadai, başta WSJ olmak üzere Batı medyasının, İsfahan’daki saldırının İsrail tarafından düzenlediği iddiasını yalanladı.Politikacı, Sputnik’e açıklamasında, “Gerçekten bir İsrail operasyonu olsaydı, o zaman İsrail gururla ve gürültüyle ‘başarılı görevin’ kanıtlarını halka sunardı. Böyle bir şey yok. Sadece hiçbir delilin sunulmadığı boş açıklamalar var” ifadesini kullandıİran Savunma Bakanlığı’nın kamuoyuna bu olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptığını anımsatan Muktadai, açıklamada ciddi bir şey yaşanmadığının vurgulandığını belirterek, “Önemli olan bu üç insansız hava aracından biri duvara çarpıyor, ikincisi elektronik savaş araçları tarafından etkisiz hale getiriliyor, üçüncüsü hava savunma sisteminin tuzağına düşüyor. Tüm bunlar sadece İran’ın mevcut savunmasının gücünü kanıtlıyor ve otoritesini artırıyor” dedi.
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iran, israil, saldırı
iran, israil, saldırı

İranlı vekil Muktadai: İran Savunma Bakanlığı tesisine yapılan saldırıda İsrail izi yok

22:03 30.01.2023
© AAİran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu.
İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
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İranlı milletvekili Muktadai, İran Savunma Bakanlığı’nın İsfahan şehrindeki tesisine yönelik geçtiğimiz gece insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda henüz İsrail izinin tespit edilmediğini belirtti.
İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktadai, başta WSJ olmak üzere Batı medyasının, İsfahan’daki saldırının İsrail tarafından düzenlediği iddiasını yalanladı.
Politikacı, Sputnik’e açıklamasında, “Gerçekten bir İsrail operasyonu olsaydı, o zaman İsrail gururla ve gürültüyle ‘başarılı görevin’ kanıtlarını halka sunardı. Böyle bir şey yok. Sadece hiçbir delilin sunulmadığı boş açıklamalar var” ifadesini kullandı
İran Savunma Bakanlığı’nın kamuoyuna bu olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptığını anımsatan Muktadai, açıklamada ciddi bir şey yaşanmadığının vurgulandığını belirterek, “Önemli olan bu üç insansız hava aracından biri duvara çarpıyor, ikincisi elektronik savaş araçları tarafından etkisiz hale getiriliyor, üçüncüsü hava savunma sisteminin tuzağına düşüyor. Tüm bunlar sadece İran’ın mevcut savunmasının gücünü kanıtlıyor ve otoritesini artırıyor” dedi.
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