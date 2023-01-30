Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230130/fransada-3-secim-bolgesinde-yeniden-milletvekili-secimi-yapildi-katilim-orani-yuzde-30un-altinda-1066333089.html
Fransa'da 3 seçim bölgesinde yeniden milletvekili seçimi yapıldı: Katılım oranı yüzde 30'un altında
Fransa'da 3 seçim bölgesinde yeniden milletvekili seçimi yapıldı: Katılım oranı yüzde 30'un altında
Fransa'da 3 seçim bölgesinde yeniden yapılan milletvekili seçimi kapsamında, sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği'nin (Nupes)... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T05:30+0300
2023-01-30T05:30+0300
dünya
fransa
milletvekili
seçim
katılım
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102589/52/1025895253_0:85:1024:661_1920x0_80_0_0_20b438045873cb21f9d74bc07a76f294.jpg
Fransa'da Anayasa Mahkemesi'nin Haziran 2022'de Pas-de-Calais'nin 8'inci, Marne'nin 2'nci ve Charente'nin 1'inci seçim bölgelerindeki milletvekili seçimlerinin sonuçlarını iptal etmesi üzerine bu bölgelerde yeniden milletvekili seçimleri yapıldı.Fransız basınının resmi olmayan sonuçlara dayandırdığı habere göre, ikinci turu düzenlenen seçimlerde Nupes'in 2 adayı Rene Pilato ve Bertrand Petit ile iktidar cephesinin adayı Laure Miller milletvekili seçildi.Pilato, Charente'nin 1'inci seçim bölgesinde oyların yüzde 50.99'unu toplarken, Petit, Pas-de-Calais'nin 8'inci seçim bölgesinde oyların yüzde 66.49'unu aldı.Miller, Marne'nin 2'nci seçim bölgesinde oyların yüzde 51.8'ini topladı ve aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partili rakibi Anne-Sophie Frigout'u geride bıraktı. Böylece RN partisinin mecliste 1 milletvekili koltuk sayısı azaldı.3 seçim bölgesinde sandığa giden seçmen sayısı oranı yüzde 30 veya daha az oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230120/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-protestolara-1-milyondan-fazla-kisi-katildi-1065951348.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102589/52/1025895253_107:0:1024:688_1920x0_80_0_0_e661fb0ba02b2222f0d599508b005062.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, milletvekili, seçim, katılım, avrupa
fransa, milletvekili, seçim, katılım, avrupa

Fransa'da 3 seçim bölgesinde yeniden milletvekili seçimi yapıldı: Katılım oranı yüzde 30'un altında

05:30 30.01.2023
© REUTERS / Eric GaillardFransa seçim
Fransa seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© REUTERS / Eric Gaillard
Abone olTelegram
Fransa'da 3 seçim bölgesinde yeniden yapılan milletvekili seçimi kapsamında, sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği'nin (Nupes) 2 adayı ve iktidar cephesinin 1 adayı milletvekili seçildi. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 30'un altında kaldı.
Fransa'da Anayasa Mahkemesi'nin Haziran 2022'de Pas-de-Calais'nin 8'inci, Marne'nin 2'nci ve Charente'nin 1'inci seçim bölgelerindeki milletvekili seçimlerinin sonuçlarını iptal etmesi üzerine bu bölgelerde yeniden milletvekili seçimleri yapıldı.
Fransız basınının resmi olmayan sonuçlara dayandırdığı habere göre, ikinci turu düzenlenen seçimlerde Nupes'in 2 adayı Rene Pilato ve Bertrand Petit ile iktidar cephesinin adayı Laure Miller milletvekili seçildi.
Pilato, Charente'nin 1'inci seçim bölgesinde oyların yüzde 50.99'unu toplarken, Petit, Pas-de-Calais'nin 8'inci seçim bölgesinde oyların yüzde 66.49'unu aldı.
Miller, Marne'nin 2'nci seçim bölgesinde oyların yüzde 51.8'ini topladı ve aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partili rakibi Anne-Sophie Frigout'u geride bıraktı. Böylece RN partisinin mecliste 1 milletvekili koltuk sayısı azaldı.
3 seçim bölgesinde sandığa giden seçmen sayısı oranı yüzde 30 veya daha az oldu.
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
DÜNYA
Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı
20 Ocak, 00:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала