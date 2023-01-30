https://sputniknews.com.tr/20230130/eytden-emekli-olan-pazarci-tum-urunlerini-5-liradan-satti-bu-saatten-sonra-parayi-ne-yapacagim-1066352935.html
EYT'den emekli olan pazarcı tüm ürünlerini 5 liradan sattı: 'Bu saatten sonra parayı ne yapacağım?'
EYT'den emekli olan pazarcı tüm ürünlerini 5 liradan sattı: 'Bu saatten sonra parayı ne yapacağım?'
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurulan pazarda tezgah açan esnaf, "EYT'den emekli oldum" diyerek tüm ürünlerini 5 liradan sattı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T14:15+0300
2023-01-30T14:15+0300
2023-01-30T14:15+0300
yaşam
eyt
emeklilik
pazar
satış
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirdiği ürünleri, 20 yıldır Mudurnu'da kurulan pazarda satan 56 yaşındaki Coşkun Ak, emeklilik sevinci yaşadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olacağını söyleyen Ak, sevincini de yine pazar tezgahında kutladı. Ak, "Emekli oldum" diyerek tezgahındaki tüm ürünleri 5 liraya düşürdü. Vatandaşlar ise Coşkun Ak'ın tezgahında yoğunluk oluşturdu. Ak; soğan, pırasa, marul, roka, turp, patlıcan, biber, lahana gibi ürünleri 5 liradan sattı.Coşkun Ak, "Benim paraya ihtiyacım yok, ne yapacağım parayı. EYT'den emekli oldum. Bu saatten sonra parayı ne yapacağım. Ben vatandaş için çalışıyorum bundan sonra" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230130/eyt-duzenlemesi-meclise-sunuluyor-ak-parti-grup-baskanvekili-akbasoglu-detaylari-acikliyor-1066342798.html
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eyt, emeklilik, pazar, satış
eyt, emeklilik, pazar, satış
EYT'den emekli olan pazarcı tüm ürünlerini 5 liradan sattı: 'Bu saatten sonra parayı ne yapacağım?'
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurulan pazarda tezgah açan esnaf, "EYT'den emekli oldum" diyerek tüm ürünlerini 5 liradan sattı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirdiği ürünleri, 20 yıldır Mudurnu'da kurulan pazarda satan 56 yaşındaki Coşkun Ak, emeklilik sevinci yaşadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olacağını söyleyen Ak, sevincini de yine pazar tezgahında kutladı.
Ak, "Emekli oldum" diyerek tezgahındaki tüm ürünleri 5 liraya düşürdü. Vatandaşlar ise Coşkun Ak'ın tezgahında yoğunluk oluşturdu. Ak; soğan, pırasa, marul, roka, turp, patlıcan, biber, lahana gibi ürünleri 5 liradan sattı.
Coşkun Ak, "Benim paraya ihtiyacım yok, ne yapacağım parayı. EYT'den emekli oldum. Bu saatten sonra parayı ne yapacağım. Ben vatandaş için çalışıyorum bundan sonra" dedi.