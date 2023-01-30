EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuldu

Tarihi bir gün yaşıyoruz. Tarihi bir gün yaşıyoruz.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

3 şeyi düzenliyoruz. 4 maddeden oluşuyor. 2'si esasa biri yürürlüğe diğeri de yürütmeye ilişkin. Uygulanabilirliği basit şekilde bir düzenleme sunduk. EYT platformlarımız yaş şartı kalksın dedi. Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Yaşa takılma engelinin kaldırılması. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran herkes yaşa takılmadan emekli olabilme hakkına sahip. Emeklilikte yaşa yakılma tarih olacak. 3 şeyi düzenliyoruz. 4 maddeden oluşuyor. 2'si esasa biri yürürlüğe diğeri de yürütmeye ilişkin. Uygulanabilirliği basit şekilde bir düzenleme sunduk. EYT platformlarımız yaş şartı kalksın dedi. Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Yaşa takılma engelinin kaldırılması. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran herkes yaşa takılmadan emekli olabilme hakkına sahip. Emeklilikte yaşa yakılma tarih olacak.

Yüzde 5 oranında destek primi söz konusu olacak. Yüzde 5 oranında destek primi söz konusu olacak.