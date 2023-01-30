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EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuldu
EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuldu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıklıyor. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
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eyt
muhammet emin akbaşoğlu
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Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıkladı.
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eyt, muhammet emin akbaşoğlu, emeklilik
eyt, muhammet emin akbaşoğlu, emeklilik

EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuldu

11:18 30.01.2023 (güncellendi: 11:39 30.01.2023)
© İHAAk Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıklıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıkladı.
Tarihi bir gün yaşıyoruz.
Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.
3 şeyi düzenliyoruz. 4 maddeden oluşuyor. 2'si esasa biri yürürlüğe diğeri de yürütmeye ilişkin. Uygulanabilirliği basit şekilde bir düzenleme sunduk. EYT platformlarımız yaş şartı kalksın dedi. Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Yaşa takılma engelinin kaldırılması. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran herkes yaşa takılmadan emekli olabilme hakkına sahip. Emeklilikte yaşa yakılma tarih olacak.
Yüzde 5 oranında destek primi söz konusu olacak.
Bugün biz teklifimizi sunuyoruz. Resmi Gazete'de yayınlanınca yürürlüğe girecek. Emekliliği hak eden kişiler kendi iradelerinde karar verecek. Prim gününü ve çalışma süresini dolduran bütün çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edecek. Sadece EYT düzenlemesine ilişkin maddeler var hızlı olması için. En geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da da yasalaşmasını öngörüyoruz. Hiç kimse 5 bin 500 lira altında maaş almayacak.
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