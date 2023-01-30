https://sputniknews.com.tr/20230130/evin-tertipli-olsun-akimi-konmarinin-oncusu-marie-kondo-ev-temizligini-birakti-1066356942.html

'Evin tertipli olsun' akımı KonMari'nin öncüsü Marie Kondo evini toplamayı bıraktı

'Evin tertipli olsun' akımı KonMari'nin öncüsü Marie Kondo evini toplamayı bıraktı

Yaşam alanlarının insan psikolojisini etkilediğini ve ev işlerini ertelemeden sade ve düzenli bir hayat sürmeyi tavsiye eden 'KonMari' akımının öncüsü Marie... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T15:38+0300

2023-01-30T15:38+0300

2023-01-30T15:40+0300

yaşam

marie kondo

ev

temizlik

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Son dönemde fazlaca popüler hale gelen ve temiz ve düzenli evlerin insan psikolojisini pozitif yönde etkilediğini öneren 'KonMari' akımının öncülerinden Marie Kondo, ev temizliğine son verdiğini açıkladı.Mari Kondo, 2019'da liste başı olan Netflix dizisi 'Tidying Up with Marie Kondo' ve en çok satan kitabı 'The Life-Changing Magic of Tidying Up' sayesinde ünlenmişti.Washington Post gazetesine konuşan Kondo, "Şimdiye kadar profesyonel bir temizlikçiydim, bu yüzden evimi her zaman düzenli tutmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Bundan birazcık vazgeçtim, benim için en iyisi bu. Artık benim için önemli olanın evde çocuklarımla vakit geçirmek olduğunu anlıyorum" dedi.Kondo, en küçüğü 2021'de dünyaya gelen üç çocuk annesi.Daha önce Kondo, 'evini tertemiz tutmanın ne kadar zor olacağını hafife aldığını' itiraf etmişti.Kondo, "Çocuklarla bile ortalığı toplamanın mümkün olduğuna hep inanmıştım. Ama özellikle de kızlarım bir ya da iki yaşındayken, tamamen kontrolden çıkıp rafları devirip ortalığı dağıtmaya başladıklarında bunun hakikaten çok zor olduğunu anladım" ifadelerini kullanmıştı.KonMari akımının dünyanın dört bir yanında takipçisi varKonMari akımı, yaşam alanında yapılması gereken işleri ertelemek yerine düzenli olmayı öneriyor.Son yıllarda epey popüler hale gelen akımın dünyanın dört bir yanında pek çok takipçisi bulunuyor.

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marie kondo, ev, temizlik