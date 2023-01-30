https://sputniknews.com.tr/20230130/esini-ve-oglunu-olduren-86-yasindaki-emekli-asker-tutuklandi-1066331092.html

Eşini ve oğlunu öldüren 86 yaşındaki emekli asker tutuklandı

Eşini ve oğlunu öldüren 86 yaşındaki emekli asker tutuklandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde eşini ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan bir oğlunu öldüren ve diğerini de yaralayan 86 yaşındaki emekli asker 'eşi... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T00:11+0300

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türkiye

eskişehir

bilecik

eş

koca

erkek

şiddet

oğul

emekli

jandarma

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Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fadime Aslan'ı (84) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Aslan, sonrasında Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek Yenimahalle'de yaşayan oğlu Erol Aslan'ı (60) yaşadığı evde vurarak öldürdü.Diğer oğlunu da telefon ederek eve çağıran Mehmet Aslan, apartmanın girişinde oğlu Osman Aslan'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Apartmandan çıkan Mehmet Aslan, ihbar üzerine ilçedeki bir otobüs durağında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aslan, İnönü'de eşini öldürdüğünü de itiraf etti. Yaralı Osman Aslan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bastonuyla polis aracına bindiBozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 86 yaşındaki Mehmet Aslan, Bozüyük Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Aslan, 'eşi kasten öldürme' ve 'altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın baston desteğiyle ayakta durduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.İfadesinde anlattıEşini ve oğlunu öldürmekle suçlanan Mehmet Aslan, sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf ederek, "Oğullarım 10 yıldır eşimden ayrılmam için annelerine baskı yapıyordu. Eşim birlikte intihar etmemizi önerdi ve biz de bunun planını kuruyorduk. Daha sonra eşim benden canını acıtmadan öldürmemi istedi. Ben de mutfakta bulaşık yıkarken arkasından gelip başından vurdum. Hatta eşimin namazını kıldım. İntihar etmekten vazgeçtim. Sonra bunun sorumlusu olan oğullarımı öldürmek için yaşadıkları Bozüyük'e gittim. Erol'u evinde tabancamla vurarak öldürdüm. Sonra telefon edip diğer oğlum Osman'ı eve çağırdım. Kendisini apartman kapısında bekledim. Kapıyı açıp içeri girince silahımla onu da vurdum" şeklinde ifadede bulunduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230128/87-yasindaki-emekli-asker-esini-ve-2-oglundan-birini-oldurdu-digerini-yaraladi-1066306463.html

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